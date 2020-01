Financement du PLQ: «Cessez cette enquête!», dit l’avocat de Charest

(Québec) L’ancien premier ministre Jean Charest fait des reproches à l’UPAC par la voix de son avocat et réclame la fin de l’enquête sur le financement du Parti libéral du Québec (PLQ) sous sa direction. Il soutient n’avoir rien à se reprocher et ignorer les pratiques de financement de son ami et grand argentier du PLQ Marc Bibeau.