François-Philippe Champagne (photo) se trouve à Oman pour rencontrer Javad Zarif, un jour après que le Canada et quatre autres pays qui avaient des ressortissants à bord de l’avion abattu eurent établi une liste de demandes qu’ils prévoyaient présenter à l’Iran.

(Ottawa) Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, rencontre son homologue iranien pour parler de l’écrasement du vol PS752 la semaine dernière.

La Presse canadienne

M. Champagne se trouve à Oman pour rencontrer Javad Zarif, un jour après que le Canada et quatre autres pays qui avaient des ressortissants à bord de l’avion abattu eurent établi une liste de demandes qu’ils prévoyaient présenter à l’Iran.

La rencontre arrive au moment où le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à faire le point sur la tragédie après avoir rencontré son groupe d’intervention en cas d’incident à huis clos.

Il y a un peu plus d’une semaine qu’un missile sol-air iranien — et peut-être un second — a abattu l’avion d’Ukraine International Airlines quelques minutes après le décollage de l’aéroport international de Téhéran.

Les 176 personnes à bord ont été tuées, incluant 57 Canadiens.

La Presse canadienne a confirmé indépendamment au moins 90 victimes ayant des liens avec le Canada, dont beaucoup d’étudiants et de professeurs revenant après avoir passé la semaine de relâche en décembre à visiter des parents en Iran.

Dans un rare sermon lors des prières du vendredi, le chef suprême de l’Iran a qualifié la chute de l’avion d’accident amer qui a attristé l’Iran et rendu ses ennemis heureux.

L’ayatollah Ali Khamenei a déclaré que les rivaux internationaux de l’Iran avaient profité de l’écrasement pour critiquer le pays et ses forces armées.

Il a également attaqué les États-Unis pour avoir tué un grand général iranien, ce qui a contribué à mettre les défenses aériennes iraniennes en état d’alerte, et a qualifié le président Donald Trump de clown.