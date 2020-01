(Saint-Jean) Des politiciens de tous les horizons et de toutes les époques rendent hommage à John Crosbie, jeudi, lors de ses funérailles à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador.

La Presse canadienne

L’ancien ministre fédéral et ex-lieutenant-gouverneur, connu pour son franc-parler et sa défense inébranlable des intérêts de sa province, est mort vendredi dernier à l’âge de 88 ans. Des funérailles d’État ont lieu jeudi en la cathédrale anglicane de Saint-Jean-Baptiste, dans la capitale provinciale.

C’est l’ex-premier ministre Brian Mulroney qui a livré, parfois avec humour, l’éloge funèbre de son ancien collègue du Parti progressiste-conservateur, qu’il qualifiait la semaine dernière de « l’un des géants de notre génération ». Le premier ministre libéral Justin Trudeau assiste également aux funérailles de celui qu’il qualifiait de « véritable force de la nature ».

L’ancien premier ministre libéral du Québec Jean Charest, qui a été ministre aux côtés de M. Crosbie dans le cabinet progressiste-conservateur de Brian Mulroney, a eu des mots tendres, jeudi, pour son ami et ancien collègue. « Le pays ne sera plus jamais le même, n’est-ce pas ? », a-t-il dit avant d’entrer dans l’église. « Il nous manquera. »

Les anciens premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador Paul Davis et Danny Williams se sont arrêtés quelques instants sur le parvis pour rendre hommage à un homme politique qui les avait inspirés. M. Davis a souligné qu’il portait de la peau de phoque pour honorer l’appui inébranlable de M. Crosbie aux chasseurs de phoques de la province.

John Crosbie, qui aurait eu 89 ans le 30 janvier, avait d’abord fait de la politique municipale et provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador pendant plusieurs années. Il a plus tard occupé d’importants portefeuilles au sein des gouvernements progressistes-conservateurs fédéraux dirigés par Joe Clark et Brian Mulroney. Il a été notamment ministre des Finances en 1979 et 1980, puis successivement ministre de la Justice, des Transports, du Commerce international et des Pêches.

Les drapeaux sont en berne devant l’édifice de la Confédération à Saint-Jean depuis l’annonce de sa mort. L’urne contenant les cendres de M. Crosbie avait été exposée en chapelle ardente à l’Assemblée législative mardi et mercredi. Les centaines de visiteurs se sont souvenus avec émotion d’un politicien qui se souciait de ses électeurs, établissait des liens de voisinage et défendait leurs intérêts. Des amis et des collègues ont souligné le soutien de M. Crosbie aux initiatives de collecte de fonds et son rôle dans le développement de l’industrie pétrolière et gazière de la province.

M. Crosbie laisse dans le deuil sa femme Jane et ses enfants Michael, Beth et Ches. Ce dernier est le chef du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador.