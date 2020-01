(Saint-Jean) La ministre fédérale des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, félicite les premiers ministres du Canada atlantique d’avoir mis de côté leurs différences partisanes et travaillé ensemble à des objectifs communs pour la région.

La Presse canadienne

Après s’être jointe lundi après-midi à la réunion des premiers ministres de l’Atlantique à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, Mme Freeland a rencontré mardi matin le premier ministre terre-neuvien, Dwight Ball.

Dans de brefs commentaires avant la rencontre au bureau de M. Ball, Mme Freeland a déclaré que la coopération entre les premiers ministres des provinces de l’Atlantique — deux libéraux et deux progressistes-conservateurs — fait figure d’exemple pour le Canada.

La vice-première ministre avait l’intention de discuter mardi avec M. Ball du commerce interprovincial et du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

Avant la réunion de lundi, les premiers ministres avaient annoncé leur intention de soulever avec la représentante du premier ministre Justin Trudeau les questions du Programme fédéral de stabilisation fiscale et des soins de santé pour une population de plus en plus vieillissante dans la région.

Le premier ministre du Québec, François Legault, avait lui aussi été invité à rencontrer ses homologues du Canada atlantique, lundi matin, pour discuter de la demande en électricité dans la région. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a participé à la rencontre par visioconférence : le mauvais temps dans sa province avait cloué son avion au sol lundi matin.