Le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball

(Montréal) Le premier ministre François Legault se joint à quatre de ses homologues de l’est du pays pour le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Presse canadienne

La ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, les rejoindra lundi après-midi.

M. Legault prendra part à une séance visant à discuter de la collaboration des provinces de l’Atlantique et du Québec en matière d’énergie propre. D’ailleurs, Énergie NB et Hydro-Québec ont annoncé vendredi une entente qui permettra de vendre plus d’énergie hydroélectrique du Québec au Nouveau-Brunswick au cours des 20 prochaines années.

Une rencontre était prévue dimanche en fin d’après-midi entre le premier ministre du Québec et son homologue de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball. Il ne s’adressera toutefois pas aux médias avant lundi.

Pour sa part, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré qu’il voulait discuter avec Mme Freeland de l’entente canado-américaine sur le bois d’œuvre.

M. Higgs fait pression pour que le Nouveau-Brunswick soit exonéré des tarifs imposés par les États-Unis sur les importations de bois d’œuvre résineux canadien.