(Montréal) Ottawa a tenté jeudi matin pour une autre fois — la troisième — de convaincre un juge de lui accorder plus de temps pour l’aide médicale à mourir : il a jusqu’à vendredi pour rendre sa législation conforme au jugement québécois de 2019. Celui-ci a élargi l’aide médicale à mourir pour les personnes très souffrantes en invalidant le critère qui la limitait à celles dont la mort est « raisonnablement prévisible ».

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Cette fois-ci, le procureur général du Canada a demandé jusqu’au 26 février 2021.

Il a encore une fois invoqué la pandémie de COVID-19, qui a ralenti les travaux parlementaires, pour justifier sa requête. Son projet de loi sur l’aide médicale à mourir stagne au Sénat et n’a pas encore été adopté.

Cette demande a été faite alors que le procureur général n’a presque plus de temps devant lui : le délai accordé par le dernier juge pour modifier sa loi arrive à échéance ce vendredi.

Si rien n’est fait, le critère de « mort raisonnablement prévisible » n’existera plus dans quelques heures.

Par contre, si ce temps supplémentaire est accordé au fédéral, cela signifie que des gens qui souffrent et patientent pour obtenir l’aide médicale à mourir devront encore… attendre.

Le juge Martin F. Sheehan de la Cour supérieure, qui a entendu la requête du fédéral au palais de justice de Montréal, a dit espérer rendre son jugement jeudi en après-midi.

Un long processus

En septembre 2019, la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure avait invalidé, et déclaré inconstitutionnels, les critères de la législation provinciale et fédérale exigeant que les citoyens soient en fin de vie, ou que leur mort soit raisonnablement prévisible, afin de pouvoir demander l’aide médicale à mourir.

Ce faisant, la juge avait ouvert l’aide médicale à mourir à un plus grand nombre de personnes, comme Jean Truchon et Nicole Gladu, ces deux Québécois atteints de graves maladies dégénératives incurables, qui ont mené cette bataille juridique au cours des dernières années.

La magistrate avait toutefois maintenu les lois et leurs critères valides pendant une période de six mois, afin de donner le temps aux gouvernements fédéral et provincial de les modifier de façon conforme à son jugement.

Ottawa a déposé en février son projet de loi C-7 et avait demandé un premier délai pour le mener à bon port — il avait alors expliqué que les dernières élections fédérales avaient entraîné la suspension du Parlement — et l’avait obtenu jusqu’au 11 juillet.

Puis, il en a demandé un deuxième, pandémie oblige. Le juge lui avait accordé jusqu’au 18 décembre, mais ce n’est pas encore suffisant, a-t-il plaidé jeudi matin. Le projet de loi C-7 est toujours en deuxième lecture, en débat, au Sénat.

Dans l’intervalle, ceux qui ne peuvent pas attendre peuvent aller devant la Cour pour être autorisés individuellement à obtenir l’aide médicale à mourir, une possibilité donnée par la juge Baudouin dans son jugement de 2019. Ils doivent toutefois payer les frais associés à cette procédure judiciaire, en plus de vivre tous les autres inconvénients.

Jeudi matin, le juge Sheehan a demandé à l’avocat du procureur général, Me David Lucas, si le gouvernement avait quelque chose à proposer pour alléger le fardeau de ces gens et atténuer les contraintes portées à leurs droits, par exemple en remboursant leurs coûts judiciaires.

Me Lucas a rétorqué qu’il n’avait pas d’instruction de son client à ce sujet, mais qu’il allait s’en enquérir.

Si le fédéral assume les coûts, cela ne va régler qu’une petite partie du problème, juge Me Jean-Pierre Ménard, l’avocat de Mme Gladu et de feu M. Truchon. Me Ménard a formellement contesté cette troisième demande de délai.

Il a incité le juge à considérer le sort de tous ceux « qui attendent et attendent » avant de pouvoir obtenir de l’aide d’un médecin pour mettre fin à leurs jours.

Il estime que la requête du fédéral est mal fondée : « la pandémie, ce n’est pas une circonstance nouvelle » depuis la dernière demande de délai, a-t-il fait valoir.

« C’est de la faute du gouvernement, qui a mal planifié et qui n’a pas fait ce qu’il fallait. »