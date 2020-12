Le comité recommande notamment à Québec d’instaurer des équipes composées d’intervenants psychosociaux et de juristes pour accompagner les victimes dans leur processus, avant, pendant et après une dénonciation.

(Québec) Des experts mandatés par tous les partis représentés au Parlement à Québec déposent un rapport volumineux qui propose 190 recommandations pour améliorer l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Ils pressent le gouvernement Legault d’assurer un meilleur soutien psychosocial des victimes et d’instaurer un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale au sein de la Cour du Québec.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le rapport, qui a été d’abord présenté aux médias en huis clos, mardi, a officiellement été déposé par la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, accompagnée dans une démarche transpartisane de la députée libérale Isabelle Melançon, de la députée de Québec solidaire Christine Labrie et de la députée péquiste Véronique Hivon.

Les coprésidentes du comité d’experts, Elizabeth Corte, juge en chef à la Cour du Québec de 2009 à 2016, et Julie Desrosiers, chercheuse et professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, ont travaillé pendant un an et demi pour en arriver à présenter leurs recommandations en 15 chapitres.

« Actuellement, les victimes croient que le système de justice n’inspire pas confiance et qu’il ne répond pas à leurs besoins. Le comité a eu comme mandat de se pencher sur les questions et les solutions pour mieux les accompagner, mieux répondre à leurs besoins et améliorer le système de justice pour qu’elles s’y sentent plus accueillies », a expliqué Mme Corte.

Un meilleur accompagnement

Le comité recommande à Québec d’instaurer des équipes composées d’intervenants psychosociaux et de juristes pour accompagner les victimes dans leur processus, avant, pendant et après une dénonciation.

« Lorsque le crime est dénoncé, ce soutien doit se maintenir à travers l’ensemble des procédures judiciaires. Les intervenants doivent donc être disponibles au moment de l’intervention policière et dans les postes de police de même qu’au tribunal. Ces intervenants doivent être présents en tout temps au tribunal spécialisé », écrivent les experts.

Ils souhaitent aussi que quatre heures de conseils juridiques soient offertes gratuitement aux victimes, « indépendamment de leur revenu », pour qu’elles aient accès à des conseils dans tous les domaines du droit. « Elles doivent également avoir le droit d’être représentées gratuitement par un avocat lorsque l’accusé souhaite déposer une preuve relative à leur passé sexuel ou accéder à un de leurs dossiers privés en mains tierces », précisent-ils.

Le rapport suggère aussi que les victimes qui se rendent à un poste de police pour porter plainte en matière d’agressions sexuelles et conjugales aient d’abord une rencontre « pré-dénonciation », instaurée de façon « systématique », où les intervenants et les policiers lui expliqueraient « à quoi s’attendre » avant de procéder, dans un deuxième temps, à la rencontre de dénonciation.

Un tribunal spécialisé

Le comité d’experts est d’avis que le Québec doit se doter d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

« Les principes mis de l’avant dans le rapport – l’accompagnement des personnes victimes, l’intégration des services, la formation des intervenants et des acteurs juridiques, la spécialisation des équipes de policiers et de procureurs, l’accès à des salles d’audience réservées et à des mesures d’aide au témoignage, la coordination entre les instances, la réduction des délais – sont autant d’éléments caractéristiques d’un tribunal spécialisé. Le comité est d’avis que l’instauration d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale au sein de la Cour du Québec permettrait de restaurer la confiance des personnes victimes dans le système de justice criminelle », peut-on lire dans leur rapport.

Ce tribunal, si le gouvernement va de l’avant, doit avoir un « déploiement à l’échelle provinciale », précisent les experts, avec « des installations physiques adaptées, des acteurs juridiques spécialisés et formés, un service de poursuite verticale et des services d’accompagnement intégrés. »

« Ces derniers doivent être organisés de façon à fournir distinctement des services spécialisés en agressions sexuelles, des services spécialisés en violence conjugale et des services holistiques pour les Premières Nations et Inuits », précise-t-on.

Création d’un Ombudsman et d’un Secrétariat

Les experts recommandent aussi à Québec de créer un Ombudsman des victimes d’actes criminels, afin d’actualiser et consolider les recours prévus par la Charte canadienne des droits des victimes.

« Promulguée en 2015, la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) demeure largement méconnue des personnes victimes. Elle consacre pourtant leurs droits à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement dans le cadre de tout processus criminel ou pénal », écrivent les experts.

Le comité recommande également que Québec instaure un Secrétariat à la coordination et à l’intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales.

« Depuis plus de 30 ans, de nombreux efforts ont été consentis au Québec pour répondre aux effets néfastes des violences sexuelles et conjugales. Malgré plusieurs actions concrètes, ces efforts ne semblent pas toujours coordonnés de manière efficace. Plusieurs mesures émanant de politiques et de plans d’action sont reconduites année après année et, bien que jugées prioritaires, ne se concrétisent pas », déplorent les experts.

Pour y remédier, le Secrétariat serait une « instance imputable », placée au « plus haut niveau » du gouvernement, c’est-à-dire le Conseil exécutif. Il se « verrait confier non seulement la coordination, l’intégration et l’évaluation de toutes les actions menées en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale, mais aussi celles découlant de la mise en œuvre des recommandations du présent rapport ».

