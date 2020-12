(Ottawa) Les premiers ministres des provinces se sont présentés, jeudi matin, à la réunion sur les transferts en santé armés de calculs qui prouveront, selon François Legault, que le gouvernement fédéral peut leur verser les 28 milliards qu’ils réclament.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Justin Trudeau a ouvert publiquement cette réunion tenue en visioconférence. Son discours et celui de François Legault, président du Conseil de la fédération, ont été diffusés en direct sur le compte Twitter du premier ministre.

« Je sais que c’est une grande priorité pour bon nombre d’entre vous et ce l’est pour moi aussi », a dit M. Trudeau du financement des soins de santé.

« Vous m’entendez ? », a demandé M. Legault lorsque son tour est venu de prendre la parole. L’entrée en matière de M. Legault, habituelle de ces réunions virtuelles, prenait un sens plus lourd alors que les provinces reprochent à Ottawa de faire la sourde oreille à leurs demandes de financer 35 % des soins de santé plutôt que les 22 % actuels.

Le premier ministre du Québec a remercié le gouvernement fédéral pour toutes ses dépenses provoquées par la pandémie, dépenses qui ont mené au déficit fédéral actuel. M. Trudeau avait pris la peine de rappeler qu’Ottawa a fourni 80 % de l’argent dépensé à cause de la COVID-19. M. Legault a ensuite brandi ses propres calculs.

« On aura l’occasion aujourd’hui de présenter des projections qui montrent qu’à long terme, le gouvernement fédéral va se retrouver en surplus, alors que les provinces et les territoires vont se retrouver de plus en plus avec un déficit énorme et intenable », a déclaré M. Legault.

Le premier ministre québécois a également profité de l’occasion pour réclamer plus de détails sur la livraison des vaccins achetés par Ottawa.

« Ce qui devient urgent de savoir, c’est combien de vaccin on va avoir, chacune des semaines, d’ici le 31 janvier », a exigé M. Legault.

Pour l’instant, Québec n’a en mainque le chiffre global des vaccins attendus d’ici le 31 mars, soit 6 millions pour l’ensemble du Canada, dont 1,3 million serait destiné au Québec.

La réunion se poursuivait à huis clos. Le premier ministre Trudeau prévoit tenir un point de presse en fin d’après-midi.