Pornographie juvénile

La pression monte pour qu’Ottawa déclenche une enquête sur Pornhub

(Québec et Ottawa) Les conservateurs à Ottawa et tous les partis de l’opposition à Québec réclament que le gouvernement Trudeau déclenche une enquête sur Pornhub, alors que le New York Times révélait la semaine dernière la présence de contenus pédopornographiques sur le site dont la maison mère, MindGeek, est établie à Montréal.