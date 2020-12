(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau doit prendre acte de la prise de position de six anciens premiers ministres du Québec sur la langue française et mettre aux voix le projet de loi sur l’application de la Loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale, estime le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Mélanie Marquis

La Presse

En conférence de presse à Ottawa, mercredi, le dirigeant du Bloc québécois a applaudi le « geste noble » des ex-premiers ministres québécois qui ont pris la plume et signé une missive « brève et tellement puissante » dans laquelle ils manifestent leur appui à la motion unanime adoptée à l’Assemblée nationale qui réaffirmait l’importance de la protection du français et stipulait que la Loi 101 devrait s’appliquer aux entreprises de compétence fédérale situées au Québec.

La lettre ouverte signée par Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard témoigne du consensus existant au Québec en matière linguistique, et si Justin Trudeau veut prouver qu’il n’y est « pas indifférent », il doit appeler le projet de loi bloquiste C-254 afin qu’il fasse l’objet d’un vote à la Chambre des communes, a-t-il plaidé.

À Ottawa, le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique parlent d’une seule voix sur cet enjeu. Le gouvernement Trudeau, quant à lui, n’a pas fermé la porte au projet, mais il ne semble pas pressé de s’en occuper, ce qui fait en sorte que les partis d’opposition talonnent régulièrement les libéraux en Chambre lors des périodes de questions.

En plus d’enjoindre le gouvernement fédéral à bouger dans ce dossier en collaboration avec le gouvernement du Québec, les ex-premiers ministre libéraux et péquistes demandent aux élus de l’Assemblée nationale de soutenir « la volonté du gouvernement du Québec de procéder à une importante réforme de la Charte de la langue française » compte tenu des constats qu’ils font sur le « déclin » de la langue française.

« Les fonctions que nous avons occupées nous ont placés au cœur de la promotion et de la défense de la francophonie en Amérique, une responsabilité unique et une situation fragile qui exigeront de tous les élus une vigilance de tous les instants », indiquent-ils dans cette missive parue dans les journaux mercredi.

Le ministre québécois responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette, planche sur une refonte de la Loi 101 qu’il compte présenter au cours de l’hiver. De son côté, la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly, travaille à l’élaboration d’un livre blanc sur les langues officielles, un vaste chantier qui laisse les partis d’opposition à Ottawa sur leur appétit.