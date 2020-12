(Ottawa) Le chef conservateur Erin O’Toole a demandé mardi au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les pratiques de Pornhub, ce à quoi le premier ministre et son ministre responsable du dossier, Steven Guilbeault, ont répondu que les libéraux comptaient légiférer dès le début de l'année.

Le leader de l’opposition officielle a formulé cette requête pendant la période des questions aux Communes dans la foulée de la publication d’un article-choc du New York Times dans lequel on expose le fait que le site de pornographie diffuse des vidéos montrant des viols et de l’exploitation sexuelle de mineurs.

Les vidéos sont certes diffusées à travers le monde, mais le quartier général de la société mère du site web, MindGeek, a pignon sur rue Montréal, et dans son enquête publiée vendredi dernier, le journaliste Nicholas Kristof interpelle donc directement le premier ministre Justin Trudeau.

Et selon Erin O’Toole, si l’entreprise technologique située sur le boulevard Décarie peut continuer à sévir en diffusant de la pornographie juvénile, et qu’il est de surcroît aussi facile d’accéder à ce type de contenu, c’est « parce que le gouvernement actuel ne fait rien ».

« Quand est-ce que le gouvernement libéral ouvrira une enquête sur cet enjeu pour protéger nos jeunes ? », a lancé le chef conservateur en Chambre.

Le premier ministre a répliqué que son équipe travaille « à la création d’une nouvelle règlementation pour obliger les plateformes en ligne à retirer le contenu illégal », ce qui inclut « les propos haineux, l’exploitation sexuelle d’enfants, le contenu violent ou extrémiste ».

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, de qui relève l’enjeu du numérique, a précisé un peu plus tard qu’il comptait déposer un projet de loi dès le début de l’année 2021. Il planche sur une mesure en collaboration avec ses collègues à la Justice et à la Sécurité publique.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a tenu à signaler que le gouvernement Trudeau aurait l’appui des troupes bloquistes « dans le cas de toute mesure visant à mettre un terme à l’exploitation sexuelle des jeunes ».

La semaine dernière, la plateforme pornographique a nié les accusations d’exploitation sexuelle d’enfants. « Toute affirmation voulant que nous permettons [ce type de matériel] est irresponsable et absolument fausse. Nous avons une politique de tolérance [à cet égard] », a déclaré un porte-parole.

Dans son rapport annuel de 2019, Pornhub a déclaré une fréquentation record de 42 milliards de visites dans le monde et s’être constitué un catalogue de 6,8 millions de vidéos. Au chapitre de la fréquentation, le site pornographique a donc dépassé l’an dernier celle de géants comme Netflix et Amazon, notamment.

Au début mars, un groupe de parlementaires avait écrit à Justin Trudeau pour lui demander d’agir, mais le premier ministre ne leur a jamais répondu, selon la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne, l’une des signataires de la missive.

La sénatrice a déposé en septembre dernier à la chambre haute un projet de loi qui exigerait des plateformes offrant de la pornographie gratuite qu’elles renforcent les mécanismes de vérification de l’âge, en s’inspirant d’une loi adoptée en France au mois de juin dernier.

Pornhub n'est pas un cas unique, plaide Guilbeault

Le gouvernement Trudeau envisage-t-il ordonner à MindGeek de plier bagage et quitter le Canada, comme le reporter Nicholas Kristof semblait inviter Justin Trudeau à le faire ? Le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, estime que la question n’est pas là.

« Bien sûr qu’en tant que père de famille, en tant que législateur, je trouve ça inhumain ce qu’on trouve là-dessus. Mais que ce soit une compagnie canadienne, une compagnie américaine, une compagnie européenne, je m’en fous un peu, moi », a-t-il laissé tomber en entrevue avec La Presse, mardi.

Il a insisté sur le fait que le site qui se retrouve présentement sous les projecteurs n’est pas le seul à diffuser du contenu troublant.

« Il faut éviter de regarder ce cas-là en se disant qu’il est unique. J’ai fait l’exercice, et sur Instagram, ça prend cinq minutes et on trouve de la pornographie juvénile. Même chose sur Facebook, a noté M. Guilbeault. C’est un problème qui est beaucoup plus large que celui d’un seul site, aussi populaire et Canadien soit-il. »

Aux accusations d’inaction en provenance des banquettes conservatrices, il répond que le gouvernement « n’a pas attendu l’article du New York Times pour agir », arguant que sa mission de réglementer les plateformes numériques est énoncée dans la lettre de mandat qu’il a reçue il y a maintenant près d’un an.

Et au retour des Fêtes, il déposera un projet de loi visant à réglementer des entreprises ayant échoué à faire la démonstration qu’elles pouvaient s’autoréglementer. La mesure législative pourrait mener à la création d’un tribunal administratif semblable au CRTC, qui aurait le pouvoir d’imposer des amendes aux contrevenants.