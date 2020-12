(Québec) Pour la deuxième fois cet automne, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, est blâmé par la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet.

Tommy Chouinard

La Presse

Dans un rapport d’enquête déposé mardi en Chambre, Mme Mignolet lui reproche d’avoir enfreint trois articles du code de déontologie des députés. L’affaire concerne les liens du ministre avec trois entreprises qui ne sont pas identifiées « puisque le rapport porte sur la conduite du ministre et non celle des entreprises, et afin d’éviter un impact sur les activités de ces dernières », note la commissaire.

Comme l’explique Mme Mignolet, « l’enquête a révélé que le Ministre est intervenu auprès d’Investissement Québec pour que celle-ci refuse une demande d’aide financière présentée par l’entreprise A, dans laquelle il détient des intérêts. Cette instruction du Ministre est survenue alors qu’il savait qu’une enquête le visait relativement à ses intérêts dans cette entreprise, et immédiatement après un avis explicite de la commissaire l’enjoignant de ne pas intervenir. En effet, au moment des faits, le Ministre avait un intérêt personnel double puisqu’il détenait des intérêts dans l’entreprise A sous la forme d’actions ou de prêt convertible et qu’il ne voulait pas se départir de ses intérêts. Puisqu’il s’est placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge, la commissaire conclut que le Ministre a commis un manquement à l’article 15 du Code. »

Par ailleurs, le ministre n’a pas divulgué, dans la déclaration que tout ministre doit fournir à la commissaire, les intérêts qu’il possède dans des sociétés de gestion et a omis de déclarer la présence de liens entre l’État et deux entreprises dans lesquelles il a des intérêts. « La preuve recueillie démontre que le Ministre a obtenu la confirmation de liens entre Investissement Québec et l’entreprise C une première fois avant la fin du délai de production de sa déclaration d’intérêts personnels, et une deuxième fois lors de l’élargissement de l’enquête, mais qu’il n’en a pas informé le Commissaire », indique Mme Mignolet.

M. Fitzgibbon a également fait défaut de se départir de ses intérêts dans trois entreprises qui font des affaires avec l’État dans le délai prévu. « Le Ministre soulève notamment les sacrifices financiers qu’entraînerait le fait de disposer de ses intérêts et le fait que le Code n’est pas adapté pour les affaires », peut-on lire. « En déclarant qu’il ne se départira pas de ses intérêts dans l’entreprise A, le Ministre me signifie que cette situation de manquement se poursuivra », déplore-t-elle.

Dans son rapport, Ariane Mignolet rapporte les échanges difficiles qu'elle a eus avec le ministre, comme au moment où elle l'a informé d'un élargissement de son enquête. M. Fitzgibbon lui a alors répondu par courriel : « Message bien reçu. Malheureusement, la teneur de votre message confirme mes vues sur les compétences de votre organisme en matières de corruption et enquête de conflit d’interêts dans les affaires économiques et commerciales au Québec. Triste constat pour le développement du Québec ».

Il lui a également écrit : « Quoique je veuille coopérer je ne suis pas content des conversations que vous avez avec certaines personnes. Peux-être mieux de fonctionner par lettre. Je veux protéger ma réputation tout en vous laissant faire votre enquête. » Et aussi : « J’ai reçu 3 appels de témoins qui comme moi sont abasourdis sur la portée de vos enquêtes. Mme Mignolet, quoique je respecte le rôle important que votre organisme doit avoir, je suis furieux de la façon dont vous procédez. Il serait préférable qu’on passe par des tierces personnes car je n’ai rien de personnel contre vous ».

Pour Ariane Mignolet, « son manque de collaboration et sa volonté de se conformer à sa propre interprétation des règles, et non son inexpérience, ont mené aux manquements dont il est question dans ce rapport ».

La commissaire recommande ainsi qu’une « réprimande » soit imposée au ministre. Elle lui reproche de ne pas s’être conformé au code malgré un « avis explicite » de sa part en cours d’enquête. La seule sanction prévue au code « disposant d’un incitatif à régulariser une situation problématique, et qui serait donc adaptée à une situation de manquement continu », est « la suspension du droit de siéger à l’Assemblée nationale […] jusqu’à ce que l’élu se conforme à une condition imposée par le commissaire ». La commissaire considère toutefois que « le caractère grave de cette mesure requiert qu’elle soit utilisée avec une grande précaution », et elle choisit donc de recommander une « réprimande ».

« La présente recommandation ne doit cependant pas dispenser le Ministre de régulariser sa situation. En effet, le Ministre ne peut demeurer en situation de manquement au Code pendant l’entièreté de son mandat », souligne-t-elle.

Les députés se prononceront en Chambre mercredi sur la sanction recommandée par la commissaire.

Le 12 novembre, deux semaines après le dépôt d’un premier rapport d’enquête de Mme Mignolet au sujet de Mme Fitzgibbon, le ministre a été sanctionné par ses pairs - y compris les caquistes - au Salon bleu alors que ceux-ci ont voté en faveur de la « réprimande » recommandée par la commissaire. C’était la première fois qu’un ministre est blâmé à l’Assemblée nationale depuis la création du code d’éthique et de déontologie, en 2010. Ariane Mignolet avait alors conclu que le ministre de l’Économie a enfreint le code de déontologie en raison de ses échanges et de ses rencontres avec son ami lobbyiste Luc Laperrière. Elle lui avait reproché d’avoir accordé à M. Laperrière un accès privilégié. Selon elle, le ministre s’est placé « dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge, en raison de ses liens étroits avec monsieur Laperrière ».

Dans son deuxième rapport sur M. Fitzgibbon, la commissaire soutient que « le fait d’avoir des expériences professionnelles à titre d’investisseur et d’entrepreneur n’est pas incompatible avec la vie politique, mais l’arrimage à ce nouveau milieu se prépare et peut impliquer des sacrifices, tant sur le plan financier que personnel. Les personnes qui songent à une carrière politique devraient s’informer de ces dispositions au préalable et les partis politiques ont un rôle à jouer à cet égard ».