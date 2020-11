(Ottawa) Le sommet du G20 s’est conclu dimanche en la présence virtuelle de nombreux dirigeants, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau.

La Presse Canadienne

En matinée, le roi saoudien Salmane ben Abdul Aziz al-Saoud a cédé la présidence du G20 au premier ministre italien Giuseppe Conte.

Dans un communiqué, Justin Trudeau dit avoir souligné l’importance de s’unir pour combattre la pandémie de COVID-19 et relancer l’économie.

Il a d’ailleurs fait la promotion d’un accès équitable au vaccin et aux traitements contre la COVID-19 pour tous les pays.

« C’est seulement ensemble que nous pourrons surmonter les plus grands défis d’aujourd’hui et de demain et créer un monde plus résilient qui profite à tous », a-t-il déclaré dans son communiqué.

M. Trudeau dit aussi avoir discuté de l’importance de lutter contre les changements climatiques.

Le premier ministre participait dimanche matin à une discussion sur la sauvegarde de la planète et l’approche connue sous le nom de l’économie carbone circulaire. Il n’a toutefois pas prononcé de discours.

Plusieurs dirigeants se sont exprimés pendant cet évènement, dont le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Donald Trump.

M. Trump, qui est beaucoup critiqué pour son bilan en environnement, a martelé que son administration avait travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de l’air et de l’eau.

« Pour protéger les travailleurs américains, j’ai retiré les États-Unis de l’injuste et unilatéral accord de Paris sur le climat, a-t-il soutenu. L’accord de Paris n’a pas été conçu pour sauver l’environnement, il a été conçu pour tuer l’économie américaine. »

Les dirigeants les plus puissants du monde ont dû se contenter de se réunir virtuellement cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Les discussions de samedi ont d’ailleurs porté principalement sur la gestion de la pandémie, et sur les façons de se sortir de la crise.