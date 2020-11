(Ottawa) L’opposition à Ottawa estime que la députée libérale Emmanuella Lambropoulos n’a plus sa place au sein du comité permanent des langues officielles en raison de récents propos controversés.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le conservateur Alain Rayes a lancé le bal, à la période de questions de mercredi, en réclamant l’expulsion de Mme Lambropoulos du comité dont elle est membre depuis 2018.

Jeudi, c’était au tour du bloquiste Stéphane Bergeron de dire que l’élue montréalaise « n’a peut-être plus sa place au sein du comité des langues officielles, tout simplement ».

Le député, tout comme son chef Yves-François Blanchet, soupçonne que le sentiment de Mme Lambropoulos est répandu chez les libéraux fédéraux.

« Peut-être que Mme la députée de Saint-Laurent s’est simplement fait l’expression du sentiment réel qui prévaut au sein du Parti libéral (du Canada). D’autant que la présidente du parti au Québec allait beaucoup plus loin que s’interroger. Elle allait jusqu’à dire que la loi 101 qui fait du français la langue officielle du Québec est une loi oppressante », a souligné M. Bergeron lors d’un point de presse jeudi matin.

« Si le Parti libéral est sérieux quant au respect de la Loi sur les langues officielles et sur le fait qu’il veuille véritablement protéger le français au Québec, je crois que Mme la députée de Saint-Laurent n’a peut-être plus sa place au sein du comité des langues officielles, tout simplement. On ne lui demande pas de démissionner comme députée, mais peut-être peut-elle être plus utile ailleurs », a-t-il argué.

Mme Lambropoulos fait les manchettes depuis qu’elle a mis en doute le déclin du français à Montréal et au Québec dans une question posée-en anglais-lors de la séance de ce comité, vendredi dernier.

Elle a depuis reconnu, dans une déclaration écrite, que sa question était « insensible ».

Le comité des langues officielles se réunissait de nouveau jeudi après-midi.

Justin Trudeau n’a pas voulu dire si sa députée gardera sa place au sein du comité parlementaire.

Lors d’un point de presse jeudi midi, le premier ministre s’est contenté de défendre son gouvernement et son parti que les bloquistes accusent de penser tout bas ce que Mme Lambropoulos a dit tout haut.

« Ma position et la position du Parti libéral du Canada est claire depuis très, très longtemps. […] Nous allons toujours défendre le fait français partout au pays, incluant au Québec. C’est pour ça que j’ai renouvelé notre engagement sur le français au Québec dans le discours du Trône. C’est ça la position du Parti libéral », a assuré M. Trudeau.