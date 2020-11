Affaires autochtones

Une table politique pour apaiser les tensions

Alors que les tensions sont vives entre l’État et les communautés autochtones, dans la foulée du décès de Joyce Echaquan à Joliette, le gouvernement Legault et l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador (APNQL) ont tenté mardi de calmer le jeu. Une table politique sera mise sur pied, dans l’objectif d’assurer un suivi plus serré des dossiers jugés prioritaires.