(Montréal) Québec veut assurer un suivi plus serré des dossiers prioritaires concernant les communautés autochtones à travers la province. Pour y arriver, une table politique sera mise sur pied, de concert avec l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador (APNQL).

« C’est un très beau jour, et une très belle annonce », s’est targué le nouveau ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en dévoilant la mise sur pied de cette entité gouvernementale, mardi à Montréal. Il dit vouloir tenir des rencontres « hebdomadaires ».

L’élu caquiste affirme néanmoins que la table ne sera pas « l’unique moyen » de régler des dossiers. « Hier, on a eu des négociations avec la communauté algonquienne. Et ça s’est fait en parallèle », a-t-il illustré, disant surtout vouloir établir une « vision globale » des enjeux autochtones. M. Lafrenière a reconnu que la hausse de l'intolérance et du racisme à l'égard des Premières Nations, notamment, est préoccupante.

On aurait pu arriver en disant : voici comment ça fonctionne. Mais ce n’est pas la recette. C’est une politique d’ouverture et de main tendue. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Ghislain Picard, le chef de l’APNQL, avait rencontré en matinée le premier ministre François Legault. Il a promis que ce nouvel organisme ne se substituera pas aux « processus pluriels impliquant des nations ». « Certains aspects restent à définir. On a une grande diversité, une réalité géopolitique qui est la nôtre », a-t-il illustré, en disant espérer que cette table politique vienne « souffler sur les braises » de la réconciliation.

Un rapport qui fait jaser

Plus tôt, lundi, la nation atikamekw a dévoilé le « Principe de Joyce », presque deux mois après le décès de Joyce Echaquan, cette mère de famille de Manawan morte sous les insultes racistes du personnel infirmier de l’hôpital de Joliette, le 28 septembre dernier.

Ledit document propose plusieurs pistes de solutions pour assainir la relation entre les Autochtones et les autorités gouvernementales, dont la création d’un « bureau d’ombudsman à la santé des Autochtones » ainsi qu’une phase de formation obligatoire et récurrente « à tous les niveaux » pour assurer aux membres des Premières Nations un accès équitable et « sans aucune discrimination » aux services de santé.

On espère beaucoup que le Québec va réagir et répondre à ça. C’est la priorité numéro un à ce stade-ci. Ghislain Picard, chef de l’APNQL, à propos du « Principe de Joyce »

Une relation houleuse

Début octobre, la relation entre Québec et l’APNQL avait défrayé les manchettes pour de moins bonnes raisons. Ghislain Picard avait en effet annulé sa présence à une rencontre prévue avec M. Legault, en disant craindre que cet entretien ne soit qu’un exercice de relations publiques du gouvernement pour calmer la vague d’indignation. Il a aussi demandé la garantie qu'une rencontre aurait aussi lieu avec le leadership atikamekw et le premier ministre, sans quoi « il voyait mal l’utilité de se présenter ».

« Je ne comprends pas à quoi joue le chef Picard », avait rétorqué François Legault, en avouant avoir une certaine « difficulté à le suivre ». « Ça fait deux fois qu’il fait ça en très peu de temps », avait dit le premier ministre, en assurant néanmoins que la porte de son bureau « demeure ouverte ».

« Il y a eu plusieurs accrochages. Et il y a du rattrapage à faire », a reconnu M. Picard mardi, en disant toutefois miser sur le consensus pour faire avancer les dossiers.