Un trio hors norme

Coopérer entre adversaires politiques ? C’est possible ! Grâce à leur collaboration hors norme, Marwah Rizqy (PLQ), Christine Labrie (QS) et Véronique Hivon (PQ) sont devenues le trio le plus efficace – et le plus coriace – à l’Assemblée nationale. Confidences sans tabous des trois porte-parole des partis d’opposition en matière d’éducation.