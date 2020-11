(Ottawa) Aux yeux du premier ministre Justin Trudeau, il ne fait absolument aucun doute que le démocrate Joe Biden a remporté les élections présidentielles aux États-Unis, quoi qu’en dise le président sortant Donald Trump.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

M. Trudeau a profité de sa conférence de presse lundi pour réitérer ses félicitations au président désigné Joe Biden, affirmant avoir hâte de travailler avec sa nouvelle administration qui prendra la relève du règne turbulent de Donald Trump le 20 janvier.

M. Trudeau a d’ailleurs été l’un des premiers dirigeants d’un gouvernement étranger à saluer la victoire de M. Biden dans l’heure qui a suivi sa confirmation par l’Associated Press et les grands réseaux de télévision américains.

« Quand la déclaration (de victoire) a été faite clairement comme elle a été faite en fin de semaine, nous pouvons être assez certains des résultats », a lancé M. Trudeau, qui s’est présenté devant les journalistes avec une poignée de ministres pour annoncer de nouveaux investissements afin d’assurer que tous les Canadiens aient accès à un réseau internet haute vitesse d’ici 2030.

Même si Donald Trump refuse toujours de concéder la victoire, M. Trudeau a affirmé qu’il fait confiance au processus électoral américain, se disant ainsi convaincu de l’intégrité du déroulement des élections américaines.

« J’étais content de féliciter le président désigné Biden en fin de semaine. Nous allons continuer de travailler avec l’administration actuelle jusqu’à la fin janvier. Suite à cela, on va travailler avec la nouvelle administration. Évidemment, ce sera mon troisième président américain. Je pense qu’au fil des années, on a démontré notre capacité à défendre les intérêts des Canadiens », a affirmé le premier ministre.

M. Trudeau a toutefois esquivé les questions au sujet du comportement du président sortant Donald Trump, qui semble vouloir s’accrocher à tout prix à son poste, quitte à lancer une guérilla judiciaire dans certains États dans l’espoir de faire renverser les résultats.

« Ma responsabilité, c’est d’être là pour défendre les intérêts des Canadiens. C’est ce que je vais faire à chaque étape », a-t-il lancé.

Le premier ministre a aussi fait valoir que la victoire de Joe Biden est de bon augure en ce qui a trait à la lutte aux changements climatiques. L’un des premiers gestes que compte poser la nouvelle administration Biden est de faire en sorte que les États-Unis réintègrent l’Accord de Paris sur les changements climatiques – une entente dont s’est retirée l’administration Trump il y a trois ans.

Cela dit, M. Trudeau s’est montré peu inquiet des velléités protectionnistes de la prochaine administration.

En campagne, Joe Biden a promis de mettre en œuvre un nouveau programme de relance économique qui mettra l’accent sur l’achat de produits américains.

« Je pense qu’on a vu que même depuis quatre ans, sous une administration très protectionniste, on a pu développer des solutions en partenariat qui ont été énormément bénéfiques aux Canadiens. On a pu signer un nouvel accord de l’ALENA qui garantit notre accès au marché américain pour des décennies à venir. On a aussi pu contrer les tarifs injustes qui ont été imposés sur l’industrie de l’aluminium, entre autres. Nous avons développé des façons très robustes de défendre les intérêts des Canadiens », a dit le premier ministre.