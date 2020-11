Nous avons confiance dans le peuple américain et dans leurs institutions pour bien faire dérouler les élections. C’est normal que dans des situations serrées, ça prenne un peu de temps pour compter les résultats, c’est prévu dans les processus américains. De notre bord, au Canada, ma priorité, c’est toujours d’assurer qu’on est là pour défendre les intérêts et à long terme des Canadiens et on va toujours le faire.