(Montréal) En réaction au drame survenu à Québec samedi, François Legault a mentionné que son gouvernement a déjà mis en place plus de ressources pour aider les personnes atteintes d’une maladie mentale, mais il a reconnu du même souffle qu’il y a encore « beaucoup à faire ».

Véronique Lauzon

La Presse

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, fera le point sur la situation plus tard aujourd’hui, a mentionné lundi le premier ministre lors d’un point de presse à Montréal. Il devrait notamment annoncer plus de ressources en santé mentale.

M. Legault a évoqué par exemple l’ajout de travailleurs sociaux au sein des services de police pour œuvrer avec les policiers.

Même s’il comprend que des gens peuvent être mécontents des mesures restrictives du mois de novembre, le premier ministre a indiqué qu’il ne prévoit pas adoucir les mesures avant le 23 novembre, pour le moment, en raison du nombre de nouveaux cas de COVID-19 qui ne diminue pas.

François Legault a aussi rendu hommage aux deux personnes décédées « tellement injustement » et il a souhaité « prompt rétablissement » aux cinq personnes blessées.