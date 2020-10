(Ottawa) Les conservateurs fédéraux disent avoir recueilli 5,6 millions auprès de près de 40 000 personnes de juillet à septembre.

Stephanie Levitz

La Presse Canadienne

Le parti affirme qu’il s’agit de ses trois meilleurs mois de collecte de fonds en dehors d’une année électorale.

Les dons ont coïncidé avec les deux derniers mois de la course à la direction du parti et n’incluent pas l’argent recueilli par les candidats.

Le gagnant Erin O’Toole avait amassé un peu plus de 2 millions à la fin de la course, fin août.

Les libéraux et les néo-démocrates n’ont pas encore publié leurs résultats pour le troisième trimestre.

Le Bloc québécois a amassé environ 300 000 $, et les verts ont récolté plus de 800 000 $ tandis que leur parti était également dans une course à la direction.