(Ottawa) Un jour après avoir survécu à un vote de confiance sur une motion conservatrice, le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau sera appelé à débattre une autre motion conservatrice qui laisse encore une fois planer la possibilité d’une élection anticipée en pleine pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

L’opposition officielle profite de sa deuxième journée d’opposition cette semaine pour débattre d’une motion appelant le comité de la santé de la Chambre des communes à mener une enquête approfondie sur une foule de questions liées à la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19.

La motion est si vaste et la demande de documents si massive que les libéraux pourraient affirmer que son adoption paralyserait le gouvernement — le même argument utilisé pour faire de la première motion conservatrice un vote de confiance.

Le gouvernement a survécu au vote de confiance sur cette motion — qui aurait créé un comité spécial pour enquêter sur l’affaire UNIS (WE Charity) et d’autres exemples présumés de corruption — lorsque des députés néo-démocrates, verts et indépendants se sont joints à contrecœur aux libéraux mercredi pour rejeter la motion.

Mais tous les partis d’opposition ont critiqué le premier ministre Trudeau pour avoir transformé la question en un vote de confiance qui menaçait de plonger le pays en élection.

Le ressentiment de l’opposition à l’égard du traitement de cette motion étant toujours frais, le gouvernement doit maintenant décider s’il doit jouer à nouveau la même carte sur la deuxième motion conservatrice.

La motion de jeudi a en fait été présentée par la députée conservatrice Michelle Rempel Garner au comité de la santé il y a plusieurs semaines, et semblait alors avoir l’appui des députés du Bloc québécois et du NPD. Mais les députés libéraux ont soutenu vigoureusement à l’époque qu’ils avaient besoin de plus de temps pour digérer une motion aussi massive.

Utilisant un argument qui sera probablement répété par les membres du gouvernement jeudi, le député libéral Darren Fisher a déclaré au comité que « la motion demande essentiellement aux responsables de la santé publique d’arrêter ce qu’ils font pour protéger les Canadiens et de passer au peigne fin des courriels et des documents ».

Même si la motion sera débattue à la Chambre des communes jeudi, elle ne sera soumise à un vote que lundi.

Entre autres choses, la motion ordonnerait au comité de la santé d’examiner de près la lenteur des progrès du gouvernement dans l’approbation des tests de dépistage rapide de la COVID-19, l’impact de la confiance du gouvernement envers les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé qui ont retardé les restrictions de voyage et le port de masques faciaux, la stratégie de communication de l’Agence de santé publique du Canada, la fermeture partielle du système d’alerte précoce du Réseau mondial d’information en santé publique et l’adéquation des paiements de transfert fédéraux en santé aux provinces.

Et elle ordonnerait au gouvernement de remettre tous les courriels, notes de service, documents, notes ou autres dossiers du Cabinet du premier ministre, du Bureau du Conseil privé, du Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du Cabinet de la ministre de la Santé, de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada concernant :

•Les plans et préparatifs de la pandémie ;

•Les communications avec l’Organisation mondiale de la santé concernant les préparatifs de la pandémie ;

•L’achat d’équipements de protection individuelle ;

•L’achat de produits de dépistage, y compris des tests, des réactifs, des écouvillons, du matériel de laboratoire et d’autres matériels liés aux tests utilisés dans le diagnostic de la COVID-19.

Elle ordonnerait également au gouvernement de publier tous les dossiers relatifs au groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19 et à ses sous-comités, de même qu’à ses plans de distribution d’un éventuel vaccin.

La demande de documents concernant l’achat d’équipements de protection individuelle pourrait être particulièrement sensible pour le gouvernement. Il a utilisé une exemption de sécurité nationale pour garder secrets certains contrats d’achat, faisant valoir que la concurrence mondiale intense pour les équipements de protection individuelle exige la prudence dans la divulgation des noms des fournisseurs d’articles particulièrement difficiles à trouver, tels que les respirateurs N95, les gants et les écouvillons.

Une exemption de sécurité nationale permet également au gouvernement d’acheter du matériel plus rapidement.

La motion conservatrice tient compte des préoccupations liées à la sécurité nationale, stipulant que toute expurgation des documents demandés doit être faite uniquement par le légiste parlementaire et uniquement pour des raisons de sécurité nationale ou de protection de la vie privée.