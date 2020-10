(Ottawa) Le NPD ne donnera pas au premier ministre Justin Trudeau « les élections qu’il veut », a tranché mercredi le chef Jagmeet Singh.

Mélanie Marquis

La Presse

Joël-Denis Bellavance

La Presse

« On ne va pas donner une excuse au premier ministre de déclencher une élection », a indiqué le dirigeant néo-démocrate en conférence de presse, mercredi, à quelques heures de la mise aux voix d'une motion de l'opposition conservatrice à laquelle les libéraux avaient apposé une étiquette de confiance.

« Pendant que M. Trudeau parle d'une élection, Monsieur et Madame Tout-le-Monde parlent de leurs inquiétudes. Ils ont peur pour l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs proches dans les centres de soins de longue durée, et les petites entreprises ont peur de fermer leurs portes », a illustré M. Singh.

Il n'a pas précisé par quel mécanisme ses troupes passeront pour éviter que le gouvernement ne soit renversé. Les députés pourraient voter contre la motion conservatrice, s'abstenir, ou ne pas faire voter l'ensemble des 24 membres de sa députation.

On verra quelle stratégie sera adoptée au moment du vote, qui se tiendra après la période des questions à la Chambre des communes, soit vers 15 h 15. La séance, à laquelle prendra part le premier ministre, promet d'ores et déjà d'être animée.

Le premier ministre Justin Trudeau a prévenu que si la motion était adoptée, il le considérerait comme un vote de non-confiance, et que le Canada se retrouverait donc plongé en élections – un appel aux urnes en pleine pandémie dont il a juré ne pas vouloir.

« Ça va être aux partis d’opposition de décider s’ils veulent continuer à faire fonctionner ce Parlement. […] Si le Parlement détermine qu’il n’a plus confiance en ce gouvernement, malheureusement, ça va vouloir dire, effectivement, des élections », a-t-il soutenu mardi.

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, et son vis-à-vis du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ont tous deux affirmé très clairement mardi que le gouvernement Trudeau n’avait plus leur confiance. Ensemble, ils peuvent cumuler jusqu’à 153 votes (121 chez les conservateurs et 32 chez les bloquistes).

Les libéraux détiennent 154 sièges.

Il y a deux indépendants en Chambre ; les deux sont d’anciens libéraux. Il s’agit de l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould et de Marwan Tabbara. La première s’est présentée comme indépendante en 2019, tandis que le second s’est retiré du caucus libéral cet été après avoir été accusé de harcèlement et de voies de fait.

Au coeur de ces supputations électorales, une motion d’opposition déposée par le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, dont l’objectif était de mettre sur pied un comité spécial qui poursuivrait l’enquête sur l’affaire WE Charity.

Les libéraux s’y opposent. Car en plus d’y voir une forme d’« inquisition partisane », ils arguent que cela « paralyserait » le travail du gouvernement alors que la priorité est de lutter contre la pandémie, a soutenu Pablo Rodriguez.

« On a beaucoup de questions sur l’éthique de ce gouvernement »

Le chef conservateur Erin O’Toole a affirmé mercredi que « l’arrogance et la culture de tout m’est dû » affichées par le gouvernement libéral de Justin Trudeau n’empêcheront pas ses troupes de continuer à poser des questions sur des enjeux d’importance tels que les dépenses du gouvernement en temps de pandémie.

« On a beaucoup de questions sur l’éthique de ce gouvernement et en particulier sur l’éthique du premier ministre », a lancé M. O’Toole, prenant la parole immédiatement après le chef du NPD Jagmeet Singh.

« Nous, les conservateurs, allons continuer de faire notre travail. Nous allons continuer à poser des questions. C’est notre job. Et nous allons continuer de le faire au nom des Canadiens », a-t-il ajouté.

M. O’Toole a soutenu que la décision du premier ministre de faire du vote sur une motion visant à créer un comité spécial pour se pencher sur l’affaire WE Charity une question de confiance démontre qu’il fait passer les intérêts électoraux du Parti libéral avant les intérêts des Canadiens.

« Normalement, un vote pour créer un comité n’est pas un vote de confiance. (…) M. Trudeau devrait arrêter de jouer des jeux politiques et mettre la santé des Canadiens en premier », a-t-il soumis.

Appel au calme des verts

La nouvelle dirigeante du Parti vert du Canada, Annamie Paul, a voulu tempérer les ardeurs politiques.

« Le jeu immature des partis libéral et conservateur ne peut pas avoir de gagnant. Ils devraient laisser de tels jeux en dehors du Parlement et se concentrer sur les besoins urgents des gens », a déclaré par voie de communiqué celle qui tente actuellement de se faire élire dans une élection partielle à Toronto.

« Je demande aux membres du Parlement d’abandonner la rhétorique, qui n’est pas en accord avec la gravité de ce moment sans précédent, afin que nous puissions nous remettre au travail sur les questions critiques qui nous occupent », a poursuivi Mme Paul.

Les députés verts ne sont pas soumis à la ligne de parti lors des votes, et donc, ses trois élus seront libres de s’exprimer comme ils le voudront mercredi après-midi.