L'idée est de faire la lumière sur les raisons de la récente prorogation du Parlement et de voir s'il y a un lien avec la controverse entourant le contrat accordé sans appel d'offres à l'organisme UNIS pour gérer un programme de bourses de bénévolat étudiant.

Les conservateurs tenten de raviver l'affaire WE Charity, en vain

L'opposition a échoué à faire adopter une motion qui aurait ravivé l'affaire WE Charity (UNIS, en français).

catherine lévesque

La Presse Canadienne

La conservatrice Karen Vecchio avait soumis une motion au comité parlementaire de la procédure et des affaires de la Chambre afin de se pencher sur les raisons de la prorogation du Parlement et voir s'il y avait un lien avec la controverse entourant l'organisme UNIS.

Elle souhaitait notamment faire comparaître le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, mais exigeait aussi de nombreux documents en lien avec le contrat sans appel d'offres accordé à UNIS pour gérer un programme de bourses de bénévolat étudiant.

La présidente du comité, la libérale Ruby Sahota, a décrété que la motion dans sa forme actuelle était contraire au mandat du comité.

Mme Vecchio a fait appel de cette décision, mais les membres libéraux et la membre néo-démocrate du comité ont décidé de soutenir Mme Sahota.

Pas moins de quatre comités se penchaient sur le contrat accordé à l'organisme UNIS au moment de la prorogation du Parlement, mi-août. Le comité parlementaire des finances avait déjà fait témoigner M. Trudeau, sa cheffe de cabinet Katie Telford, l'ancien ministre des Finances Bill Morneau et les fondateurs d'UNIS, Craig et Marc Kielburger, entre autres.

UNIS a depuis mis fin à ses activités au Canada.