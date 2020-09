(Québec) La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, « n’est plus apte à occuper ses fonctions », estime la cheffe libérale, Dominique Anglade, qui réclame la démission de l’élue caquiste au lendemain de la mort de Joyce Echaquan et de l’anniversaire du rapport de la commission Viens.

Fanny Lévesque

La Presse

La goutte qui a fait déborder le vase, c’est la publication d’un communiqué « froid » et « insultant », publié mercredi par le cabinet de la ministre D’Amours, soulignant le dépôt, il y a un an, du rapport accablant du juge à la retraite Jacques Viens. Pas un mot ne fait allusion à la mort troublante de l’Atikamekw de 37 ans, qui a soulevé l’indignation partout au Québec.

« Je pense qu’avec ce communiqué, elle a déjà écrit sa lettre de démission, très franchement », a lancé Mme Anglade en mêlée de presse.

« J’ai pris connaissance du communiqué qui a été publié par la ministre [responsable] des Affaires autochtones et honnêtement, ce communiqué est une véritable insulte », a-t-elle ajouté.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sylvie D'Amours

Selon elle, la ministre D’Amours n’a pas « la confiance » du milieu autochtone pour « exercer les fonctions qu’elle occupe aujourd’hui ». Mme Anglade demande au premier ministre Legault « d’assumer un véritable leadership sur la question autochtone » alors que la mise en œuvre du rapport Viens n’avance pas.

« Il n’y a rien qui a été fait », s’insurge-t-elle citant les quatre « appels à l’action » énumérés dans le communiqué qui sont en voie d’être réalisés. « Il y en a deux qui sont des adoptions de motions d’il y a un an, je pense que c’est sérieusement rire des gens », a poursuivi Mme Anglade devant les journalistes.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a pour sa part indiqué que «ça prend du front tout le tour de la tête» pour que la ministre d'Amours «se félicite» de son bilan. «Il y a à peine un mois, elle les reléguait à titre de "quatrième opposition" et pas plus tard qu’hier, madame D’Amours mettait son inaction sur le dos de [l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador», a-t-il souligné.

Québec estime avoir débuté le travail de mise en œuvre de 51 « appels à l’action » du rapport Viens, qui a conclu que les Autochtones étaient victimes de discrimination systémique dans les services publics québécois. Le premier ministre François Legault a offert des excuses officielles au Salon bleu dans les jours suivant le dépôt du document.

« Bien sûr, nous aurions aimé agir plus rapidement pour les autres appels à l’action et nous étions bien partis, avec les rencontres d’octobre 2019 et de janvier 2020, mais la pandémie est venue bouleverser nos plans, à nous aussi », explique la ministre D’Amours dans le communiqué publié mercredi matin.

« Ce qui importe, c’est que nous continuons d’avancer dans le respect constant de notre engagement à cheminer main dans la main avec les Premières Nations et les Inuits. La mise en œuvre des appels à l’action demeure ma priorité, et il me tarde de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles en ce sens prochainement », ajoute-t-elle.

Les discussions entre l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et le cabinet de la ministre d’Amours sont au point mort depuis plusieurs mois. Mardi, l’APNQL a d’ailleurs présenté son propre plan d’action pour lutter contre le racisme en réponse au groupe d’action sur le racisme créé par le gouvernement Legault en juin dernier.