(Ottawa) Une lettre de sollicitation envoyée par le nouveau chef conservateur, Erin O’Toole, aux militants du parti contient des passages identiques à des sections du site web de campagne de son ex-rival Peter MacKay.

Stephanie Levitz

La Presse Canadienne

La lettre de sollicitation pour une contribution financière a été envoyée plus tôt ce mois-ci à la suite de la victoire de M. O’Toole dans la course à la direction du parti, en août.

Des paragraphes de la lettre sur l’impact de la COVID-19, sur la vision de M. O’Toole pour le parti et sur une définition des valeurs conservatrices contiennent tous les mêmes phrases et formulations que le site web de la campagne de M. MacKay.

M. O’Toole a remporté la course devant M. MacKay, avec 57 % des « points » au troisième tour de scrutin. Les deux hommes étaient perçus comme les favoris pendant la course.

Le porte-parole du parti, Cory Hann, a expliqué qu’un sous-traitant embauché pour rédiger la lettre de sollicitation avait préparé deux versions, en fonction du vainqueur éventuel de la course. M. Hann soutient que le contenu de la lettre de M. MacKay avait été laissé par inadvertance lorsque la version finale de la lettre M. O’Toole a été rédigée.

M. Hann a indiqué mardi que le contrat avec ce sous-traitant était examiné. « Depuis qu’il a été élu chef, M. O’Toole a chargé le parti d’examiner tous les fournisseurs et leurs activités, en analysant à la fois le rapport qualité-prix et leurs normes professionnelles, et ce fournisseur fait partie de ce processus d’examen continu », a-t-il indiqué dans un courriel.