Se méfiant des « paroles vides » du gouvernement libéral, de ses « jolis mots », Jagmeet Singh a laissé entendre que ce sera le prochain budget qui aura une plus grande importance.

(Ottawa) À un peu plus d’une semaine de la présentation du discours du Trône, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh minimise l’importance de l’exercice et suggère que le vrai test sera le dépôt du prochain budget.

Mélanie Marquis

La Presse

«Ce qu'ils diront dans le discours du Trône n'aura pas d'impact. Ça n'a pas vraiment d'importance», a laissé tomber le dirigeant du Nouveau Parti démocratique (NPD) en point de presse à Ottawa avant une réunion stratégique du caucus de son parti, mardi.

«Je ne serai pas surpris si le premier ministre dit de belles choses, parle de certaines de nos demandes comme l'assurance-médicaments universelle [...] et s'il dit des choses que les Canadiens veulent entendre, que nous voulons entendre. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il s'agisse de paroles vides», a noté M. Singh.

Les yeux des néo-démocrates sont davantage tournés vers le dépôt du prochain budget, a-t-il signalé: «En réalité, ce que je veux voir, c'est la mise en oeuvre; le projet de loi sur la mise en oeuvre budgétaire sera peut-être une bonne façon pour nous de voir concrètement si le gouvernement est sérieux».

Le dirigeant a cependant signalé que la décision de ses troupes serait prise une fois que le discours aura été livré.

L’allocution solennelle qui sera lue le mercredi 23 septembre par la gouverneure générale Julie Payette fera l’objet d’un vote de confiance. Pour survivre, le gouvernement libéral minoritaire doit rallier au moins l’un des trois partis d’opposition reconnus.

Le discours du Trône est un énoncé qui est traditionnellement calqué sur les plateformes électorales. Cette fois, il « exposera en détail la vision de l’avenir du gouvernement » et « son plan pour assurer la sécurité des Canadiens pendant que nous rebâtissons le pays afin qu’il soit plus fort et qu’il profite à tous », a-t-on noté.

Le Bloc québécois avait approuvé celui de décembre dernier, jugeant y avoir trouvé son compte. Ce sera la même chose cette fois-ci, a indiqué le chef Yves-François Blanchet il y a quelques jours, et ce, même si sa formation avait menacé de faire tomber le gouvernement dès l’automne en raison de l’affaire WE Charity.

Trudeau rencontrera finalement les autres chefs

Le bureau du premier ministre a indiqué mardi que ce dernier s’entretiendrait « plus tard dans la semaine au sujet du prochain discours du Trône ». Ces rencontres se tiendront ainsi à quelques jours seulement de la lecture de l’allocution.

Le chef du NPD a signalé mardi qu’il avait accepté l’invitation.

Le premier ministre Trudeau commençait à essuyer certaines critiques pour sa lenteur à consulter ses rivaux des autres partis. Après avoir perdu sa majorité, en octobre 2019, il s'était fait un devoir de les rencontrer tous, et ce, plusieurs semaines avant la présentation du discours du Trône.