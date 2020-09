(Québec) Québec solidaire (QS) abandonne définitivement l’idée de poser un geste d’éclat cet automne et effectue même un « retour aux sources ».

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Environ 200 délégués du parti de gauche se réuniront samedi en conseil national virtuel afin de « restructurer » leur action politique des prochains mois.

En entrevue avec La Presse Canadienne à la veille de cet évènement, le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, explique que le retour à des idées de base est voulu et « assumé » par les membres.

« Ce n’est pas le temps de réinventer la roue », déclare-t-il. Selon lui, la COVID-19 a mis en lumière les trous dans notre filet social, les injustices au sein du réseau de la santé et la fragilité de l’économie.

Les thèmes que QS compte mettre de l’avant cet automne — la transition écologique, la défense des services publics et la lutte aux inégalités — seraient des « remèdes » à la crise de la COVID-19.

« Cette pandémie-là fait la démonstration qu’il faut remettre le cap sur des mesures élémentaires de solidarité sociale. Je pense qu’on l’avait oublié au Québec », affirme M. Nadeau-Dubois.

« On assume tout à fait le fait que oui, il y a un retour à des idées qui ne sont pas nouvelles, mais dont la pandémie a démontré plus que jamais la pertinence et l’actualité », ajoute-t-il.

La preuve, d’après lui, c’est que le gouvernement de la Coalition avenir Québec lorgne du côté des idées de QS.

« J’entendais le ministre des Finances la semaine passée dire qu’il considérait dorénavant que les versements au Fonds des générations étaient des surplus qu’on pourrait utiliser. Ça fait des années que QS dit ça. »

À moins d’un revirement de situation, il n’est donc plus question d’un barrage parlementaire et populaire. La nouvelle campagne politique de QS ne sera vraisemblablement pas accompagnée de moyens musclés.

L’an dernier, QS avait fixé une échéance au gouvernement Legault — le 1er octobre 2020 — pour présenter un plan d’action crédible destiné à lutter efficacement contre les changements climatiques.

S’il échouait le test, le gouvernement allait subir l’obstruction parlementaire systématique de QS, qui entendait bien utiliser tous les moyens à sa disposition pour bloquer l’adoption de projets de loi et entraver les travaux.

Conseil virtuel, « pas simple »

Le Conseil national de samedi se veut l’aboutissement d’une longue démarche de consultation pour QS dont l’objectif était de réfléchir à la suite des choses.

Environ 1000 personnes (membres et non membres du parti) ont participé à huit assemblées publiques virtuelles, qui ont culminé sur la tenue d’un forum des associations, en juin.

Le format du Conseil national, adapté aux circonstances de la pandémie, n’est pas « idéal », convient Gabriel Nadeau-Dubois, qui affirme que les délégués et les élus auront moins de temps que d’habitude pour débattre.

Il est prévu que les participants à ce conseil analysent la « conjoncture », puis votent sur la proposition de campagne politique, avant de discuter d’affaires internes et d’écouter les discours des porte-parole.

« Ce n’est pas simple, dit-il, mais il fallait trouver une manière de consulter nos membres malgré les contraintes logistiques et malgré l’impossibilité pour nous de tenir un conseil national en présentiel. »

La rentrée parlementaire aura lieu le 15 septembre.