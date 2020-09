Erin O’Toole promet une « stratégie économique qui met le Canada d’abord », qui privilégie le bien-être des familles et des salaires plus élevés, plutôt que la croissance du PIB.

(Ottawa) Erin O’Toole présentera l’énoncé de mission du Parti conservateur du Canada (PCC) mercredi lors de la première réunion officielle du caucus depuis qu’il a remporté la course à la direction le mois dernier.

Stephanie Levitz

La Presse Canadienne

Des indices sur le ton et la portée de son discours aux députés, qui se réuniront en grande partie en personne à Ottawa, ont été exposés dans un message sur la fête du Travail publié sur les médias sociaux lundi.

Dans cette publication, Erin O’Toole promet une « stratégie économique qui met le Canada d’abord », qui privilégie le bien-être des familles et des salaires plus élevés, plutôt que la croissance du PIB.

Le message populiste devrait se refléter dans ses remarques au caucus alors qu’il souhaite rendre le PCC plus attrayant et élargir son bassin d’électeurs.

Erin O’Toole a fait un pas dans cette direction mardi avec le dévoilement de son cabinet fantôme pour la prochaine session du Parlement, en prenant soin de placer les députés des minorités visibles, LGBTQ et les femmes sur les sièges des premières rangées.

Mais le discours de mercredi pourrait également contenir des indices sur la façon dont son parti gérera l’éventuelle confrontation au Parlement lorsque les libéraux minoritaires présenteront un discours du Trône le 23 septembre, ce qui déclenchera un vote de confiance.

Erin O’Toole a déjà laissé entendre que faire tomber le gouvernement n’était pas sa priorité et qu’il voulait continuer à se concentrer sur le soutien économique aux Canadiens.

Dans son cabinet fantôme, il s’est donné un autre rôle : celui de porte-parole responsable de la prospérité de la classe moyenne.

Erin O’Toole a remporté la course à la direction de son parti contre trois autres prétendants le 24 août, après un retard de plusieurs heures dans la publication des résultats en raison de problèmes avec les machines à compter les votes.

Il a mené sa campagne en promettant de « reprendre le Canada », en utilisant des courriels agressifs, et en publiant des messages sur les réseaux sociaux qui affirmaient plus ou moins que les libéraux tiraient le pays vers le bas et qu’il était le mieux placé pour renverser la situation.

Le ton, cependant, s’est considérablement adouci depuis sa victoire, à peine quelques minutes après son élection.

Bien qu’il se soit positionné comme un « vrai conservateur bleu », un clin d’œil aux militants les plus à droite du parti, il s’est engagé, depuis son discours de victoire, à construire un parti ouvert à tous.

Dans son discours, il avait désigné les travailleurs syndiqués comme faisant partie de ceux que son parti souhaite séduire, et dans son message de la fête du Travail, il a semblé leur parler à nouveau. Il a mentionné le fait que sa circonscription était le cœur du secteur automobile et que son propre père avait passé des années à travailler pour General Motors à Sainte-Thérèse.

Mais contrairement à ses prédécesseurs qui attribuent traditionnellement la responsabilité des pertes d’emplois dans les secteurs manufacturiers aux politiques gouvernementales, Erin O’Toole a élargi son propre champ de critique.

« Une partie du problème réside dans les grandes entreprises, les sociétés de courtage et les intermédiaires financiers qui se soucient plus de leurs actionnaires que de leurs employés », a-t-il déclaré.

« Ils aiment les accords commerciaux avec la Chine qui leur permettent d’accéder à une main-d’œuvre bon marché. »

Le jeu d’Erin O’Toole pour séduire le vote syndical reflète le fait qu’il y a des circonscriptions pivots dans le pays qui rebondissent entre les conservateurs et le NPD, un parti qui a des racines historiques au sein du mouvement syndical.

Bon nombre de ces sièges se trouvent en Ontario et en Colombie-Britannique, et gagner ces circonscriptions serait déterminant pour Erin O’Toole s’il espère que son parti forme le gouvernement aux prochaines élections.