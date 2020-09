(Ottawa) Le chef du Bloc québécois assure que ses troupes sont prêtes à partir en élection. Mais il aime l’idée que le scrutin tarde à être déclenché afin de laisser à l’électorat d’apprendre à connaître qui est « vraiment » le nouveau leader conservateur Erin O’Toole.

Mélanie Marquis

La Presse

En marge du caucus de son parti, mardi matin, Yves-François Blanchet a évoqué quelques scénarios électoraux qui pourraient suivre le discours du Trône du gouvernement Trudeau, dont dépend la survie des libéraux minoritaires.

Il a suggéré que le premier ministre pourrait avoir intérêt à ce que le scrutin ait lieu plus tôt que tard, pour éviter que l’affaire WE Charity ne continue à le hanter, supposant entre autres qu’il « ne veut pas voir avant une élection le rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ».

Mais à l’inverse, il pourrait également être tenté de déclencher vite une élection pour couper l’herbe sous le pied de son rival conservateur encore méconnu, a supputé le chef Blanchet en conférence de presse au centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Quoiqu’il advienne, le Bloc « sera prêt », a-t-il promis, en admettant toutefois avoir un faible pour l’option du printemps. « Nous, on veut ça. […] On veut que les Québécois connaissent vraiment M. O’Toole, comme ils ont appris à connaître M. Scheer… et les différences ne sont pas si importantes », a-t-il lâché.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Erin O'Toole

Il a cité comme positions qui pourraient mal passer auprès de l’électorat le fait que le nouveau leader ne s’est pas engagé à instaurer une déclaration de revenus unique, qu’il est selon lui « très réticent » à l’élargissement de l’aide médicale à mourir et qu’il compte « forcer un pipeline » sur le territoire québécois.

Le Bloc québécois a fait une percée en octobre 2019 en triplant sa députation (32 sièges comparativement à 10 en 2015). Quant au Parti conservateur, sous Andrew Scheer, il a perdu des plumes au Québec en récoltant deux sièges de moins (10) qu’au cycle précédent.

La campagne du chef conservateur Saskatchewanais avait été plombée par le flou de ses positions sur les enjeux moraux comme l’avortement et le mariage entre personnes du même sexe. Le nouveau capitaine conservateur, qui représente un comté de l’Ontario, s’est affiché « pro-choix ».

Les partis d'opposition pourraient défaire le gouvernement lors du vote de confiance sur le discours du Trône, mais rien n’empêche le premier ministre d’aller cogner à la porte de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le Parlement.

« Si Justin Trudeau a envie d’aller en élection, j’ai envie de dire: qu’il y vienne. Le Bloc québécois sera prêt en termes d’organisation, de financement, de communications et de candidatures », a laissé tomber Yves-François Blanchet.

Amnistie pour rembourser la PCU

À quelque deux semaines de la lecture du discours du Trône, dans lequel le gouvernement proposera un plan « ambitieux » de relance économique, le Bloc québécois a proposé une amnistie de huit mois pour ceux qui devront payer de l’impôt, des pénalités et de l’intérêt liés à la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Car selon Yves-François Blanchet, le fait que « la quasi-totalité des 8,7 millions » de prestataires doive faire ces paiements lors de leur déclaration, au printemps prochain, pourrait nuire à la reprise économique puisque « les gens vont vivre l’insécurité de rembourser les sommes » et risquent de diminuer leurs dépenses.

« Autant il était nécessaire de donner un pouvoir d’achat aux gens pour maintenir l’activité économique et la consommation, autant il est risqué de voir les gens perdre ce pouvoir d’achat et retenir leurs activités de consommation alors qu’on serait en pleine relance », a argué le chef bloquiste.

La proposition bloquiste permettait aux contribuables de disposer jusqu’au 31 décembre 2021 pour payer ces sommes habituellement dues au plus tard le 30 avril à la date limite de production de la déclaration de revenus. Cette amnistie ne s’appliquerait qu’aux cas où il n’y a pas eu de fraude.

- Avec La Presse Canadienne