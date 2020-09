(Ottawa) Le nouveau chef conservateur Erin O’Toole offre une place de choix dans son équipe aux Québécois qui l’ont appuyé lors de ses deux courses à la direction.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Richard Martel, seul député québécois qui l’a appuyé dans cette course-ci, devient son lieutenant du Québec pour l’équipe conservatrice. Gérard Deltell, qui l’avait appuyé lors de la course précédente à la direction, devient leader parlementaire.

M. O’Toole a fait ces annonces mercredi après-midi à Ottawa, aux côtés de la députée manitobaine Candice Bergen, qui a été élevée au rang de chef adjointe du Parti conservateur.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Richard Martel

Le chef conservateur annoncera la semaine prochaine son cabinet fantôme. Il promet déjà plus de femmes et plus de diversité qui reflèteront le visage du Canada.

Il promet aussi un rôle important pour le député québécois Alain Rayes, qui a été le lieutenant du Québec au cours des trois dernières années.