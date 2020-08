Parti québécois: un premier débat acrimonieux pour les aspirants chefs

(Québec) Le ton a monté à plus d’une reprise mercredi lors du premier débat de la course à la direction du Parti québécois. Dans des échanges parfois acrimonieux, le député Sylvain Gaudreault a reproché à Guy Nantel son intérêt soudain pour la politique, alors que l’humoriste a affirmé que sa notoriété était un atout dans la course et que son adversaire n’attirait pas les foules, discutant parfois cet été avec des groupes de huit militants à peine.