Les porte-parole conservateurs en matière d’éthique et de finances, Michael Barrett (gauche) et Pierre Poilievre (droite)

(Ottawa) Les conservateurs fédéraux demandent à WE Charity (UNIS, en français) de publier une série de documents que l’organisme avait promis de remettre à un comité de la Chambre des communes avant que le premier ministre Justin Trudeau proroge le Parlement.

La Presse canadienne

Les porte-parole conservateurs en matière de finances et d’éthique, Pierre Poilievre et Michael Barrett, ont fait parvenir une lettre en ce sens aux frères Craig et Marc Kielburger, les fondateurs de WE Charity.

Les conservateurs veulent en savoir davantage sur les raisons qui ont poussé le gouvernement fédéral de faire administrer un programme de bourse pour étudiants de plusieurs millions de dollars par l’organisme de bienfaisance. L’enquête lancée par le comité permanent des finances de la Chambre des communes a dû être suspendue à la suite de la décision de Justin Trudeau de proroger le Parlement, le 18 août.

L’organisme a renoncé à gérer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant quelques semaines après son annonce. Le programme a été ensuite annulé par le gouvernement.

MM. Poilievre et Barrett rappellent que les frères Kielburger et autres dirigeants de WE Charity avaient promis, lors de leur comparution devant le comité des finances, de remettre des documents. Selon les élus, il n’est pas nécessaire d’attendre la reprise des activités à la Chambre des communes, à la fin de septembre, pour les remettre.

Les conservateurs promettent le comité assurera un suivi « énergique » si les documents ne sont pas remis.