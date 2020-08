Joël-Denis Bellavance Analyse

Rendez-vous électoral au printemps 2021

(Ottawa ) Alors que l’affaire WE Charity prenait de l’ampleur et que les partis de l’opposition réclamaient à cor et à cri la démission du premier ministre Justin Trudeau et de son ministre des Finances Bill Morneau, cet été, les stratèges libéraux se creusaient les méninges pour trouver un moyen de leur clore le bec.