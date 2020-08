(Ottawa) À la barre du ministère des Finances depuis cinq ans, Bill Morneau a remis sa démission lundi soir, forçant le premier ministre Justin Trudeau à combler l’un des postes les plus importants de son cabinet alors que son gouvernement doit préparer un plan de relance de l’économie, durement affectée par la pandémie de COVID-19.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Cette démission, d’abord rapportée par Radio-Canada, est survenue au terme d’une rencontre entre M. Trudeau et M. Morneau devant servir à aplanir les différends entre les deux hommes, étalés au grand jour dans les médias depuis une semaine.

M. Morneau tient une conférence de presse lundi soir pour expliquer sa décision.

Au cours de la dernière semaine, plusieurs médias ont fait état des profondes divergences entre le premier ministre et le grand argentier du pays sur les mesures qui doivent être privilégiées pour assurer cette relance sans mettre en péril l’état des finances publiques, déjà grevées par un déficit attendu de 343 milliards de dollars durant l’exercice financier en cours à cause de la pandémie.

Les relations se seraient aussi détériorées à la suite de la décision de Justin Trudeau de faire appel aux services de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, pour le conseiller sur la meilleure marche à suivre pour administrer le remède adéquat à l’économie canadienne, encore affaiblie par la COVID-19.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Mark Carney

Le recrutement de Mark Carney, qui est adulé par de nombreux militants libéraux qui rêvent même de le voir sauter dans l’arène politique en devenant le ministre des Finances, a été interprété par les proches collaborateurs de Bill Morneau comme une véritable gifle.

En coulisses, on affirme que le premier ministre n’était pas très heureux d’apprendre que tout récemment que M. Morneau avait omis de payer des frais de dépenses d’un séjour en familles au Kenya et en Équateur en 2017 et qu’il avait signé un chèque de 41 000 $ à WE Charity le jour même où il a témoigné devant le comité des finances qui se penche sur ce scandale depuis quelques semaines.

Les tensions entre les deux hommes ont d’abord fait la manchette du Globe and Mail mardi dernier. Ce même jour, le bureau du premier ministre a mis sept heures avant d’émettre une déclaration dans laquelle on pouvait lire que M. Trudeau a « évidemment pleinement confiance en son ministre » et qu’affirmer le contraire était « faux ».

Mais l’agence Bloomberg a par la suite aussi fait état de différends profonds entre M. Trudeau et son ministre des Finances en s’appuyant sur une demi-douzaine de sources œuvrant dans leur entourage respectif et ayant requis l’anonymat. Puis l’agence Reuters a repris la balle au bond en fin de semaine en détaillant des relations conflictuelles.

Au sein du cabinet, M. Morneau était vu comme l’un des rares ministres à exprimer des craintes au sujet de l’ampleur des déficits. Et dans son bras de fer avec le premier ministre, il n’avait donc pas d’allié. « Il est temps de passer à autre chose », a laissé tomber lundi une source libérale, exprimant ainsi le désir que Justin Trudeau procède à un remaniement ministériel qui mettrait un terme au règne de cinq ans de Bill Morneau à la tête du ministère des Finances.