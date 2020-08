Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique entendra la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger (photo), la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, et Ian Shugart, greffier du Conseil privé mais aussi secrétaire du Cabinet.

WE Charity: des ministres devant le Comité de l’éthique des Communes

(Ottawa) Deux ministres du cabinet fédéral et le plus haut fonctionnaire de l’État témoignent mardi après-midi de la façon dont un organisme de bienfaisance étroitement lié au premier ministre Justin Trudeau a fini par administrer un programme de bourses d’études de 912 millions.

La Presse canadienne

Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique entendra la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, et Ian Shugart, greffier du Conseil privé mais aussi secrétaire du Cabinet.

Le comité de la Chambre des communes examine de façon plus générale les « mesures en place pour prévenir les conflits d’intérêts dans les politiques de dépenses du gouvernement fédéral ». Mais les députés de l’opposition ne manqueront pas de se concentrer sur le contrat octroyé sans appel d’offres par le gouvernement à l’organisme WE Charity (UNIS, en français) pour administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Mme Chagger était la ministre responsable du programme, qui a maintenant été abandonné dans la controverse. Sa collègue Qualtrough, à l’Emploi, est responsable du ministère dont les fonctionnaires ont conclu qu’ils n’étaient pas en mesure de livrer le programme et qui, selon le gouvernement, ont estimé que seul WE Charity était capable de l’administrer.

Les partis de l’opposition tentent aussi maintenant d’étendre l’examen éthique à la mise en œuvre d’un autre programme d’aide d’urgence pendant la pandémie — l’aide pour le loyer commercial. Le gouvernement a confié la responsabilité du programme à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), mais la société d’État a décidé de le confier à MCAP, un prêteur hypothécaire qui emploie le mari de la cheffe de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford.

Le cabinet du premier ministre affirme que la SCHL a choisi de sous-traiter le programme de manière indépendante, et que Mme Telford a alerté le commissaire à l’éthique en janvier, lorsque son mari est devenu cadre supérieur chez MCAP.

Le chef conservateur Andrew Scheer a déclaré mardi matin que l’affaire WE Charity et le programme d’aide aux loyers commerciaux soulèvent un problème plus important. « Nous savons que des milliards de dollars de l’argent des contribuables ont été distribués dans un laps de temps très court. Alors, combien d’autres proches des libéraux ont obtenu des traitements de faveur ? », a-t-il demandé.