(Ottawa) Le Canada prépare « une réponse musclée » pour venir en aide au Liban à la suite de la déflagration qui a ravagé une bonne partie de la capitale du pays mardi et qui a provoqué une grave crise humanitaire, promet le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Cette « réponse musclée » prendra non seulement la forme d’une aide financière et un appel aux dons du secteur privé, mais aussi l’acheminement de produits médicaux et des denrées alimentaires, a indiqué le chef de la diplomatie canadienne dans une entrevue à La Presse jeudi matin.

L’aide humanitaire de 5 millions de dollars « n’est qu’un début », a insisté le ministre Champagne, qui s’est entretenu à deux reprises avec son homologue du Liban au cours des 24 dernières heures afin d’obtenir la liste des besoins prioritaires des autorités.

Le ministère des Affaires étrangères passe au peigne fin cette liste et fait l’examen des équipements que les différents ministères et différentes agences du gouvernement canadien peuvent offrir pour contribuer à la mobilisation internationale au Liban.

« Nous offrons évidemment nos condoléances aux familles des victimes », a lancé d’emblée le ministre. « Nous avons toujours été là pour le Liban et nous serons toujours là pour le Liban. Nous allons répondre à l’appel historique du Liban. […] Nous sommes en train de regarder comment on peut travailler avec le secteur privé pour ramasser des dons et faciliter la reconstruction et l’aide humanitaire que le Liban aura besoin », a indiqué M. Champagne.

Tout indique que l’ONU lancera aujourd’hui un appel à la contribution des pays membres de l’organisation et le Canada a la ferme intention de répondre « présent », a-t-il dit.

Déjà, le ministre Champagne s’est entretenu avec les représentants des producteurs céréaliers du pays afin de voir s’il est possible de réacheminer d’urgence des exportations de grain vers le Liban.

« Le Canada veut faire une différence au niveau de la sécurité alimentaire. On sait qu’il reste peu de grains dans les silos qui ont été détruits au port de Beyrouth. Il en reste pour environ un mois. J’ai parlé hier au président de Cereals Canada pour voir comment les exportateurs canadiens pourraient venir en aide au peuple libanais. C’est en train de se discuter. Il y a donc beaucoup de choses qui sont en branle. Nous sommes en train de coordonner la réponse avec nos différents partenaires pour s’assurer qu’on ait une aide rapide, mais aussi une aide ciblée. C’est important durant ce genre de crise », a-t-il indiqué.

« Les 5 millions de dollars, ce n’est qu’un début », a dit le ministre, rappelant que le Canada verse annuellement une aide humanitaire de 47 millions à ce pays.

Par ailleurs, le ministre Champagne a précisé que l’ambassade du Canada à Beyrouth n’a pas subi de dommages majeurs et que la structure demeure solide. « Au niveau structurel, la chancellerie est utilisable ». Mais les appartements d’une vingtaine d’employés de l’ambassade ont été complètement détruits dans la déflagration. Aucun employé n’a toutefois été blessé, a indiqué le ministre.

Le hasard a voulu que le gouvernement canadien devait nommer un nouvel ambassadeur ou une nouvelle ambassadrice au Liban au cours des prochains mois. La crise actuelle va accélérer la décision. « Cela faisait partie du processus. Maintenant, vous comprendrez qu’on va accélérer tout cela », a dit le ministre, se félicitant du travail du chargé d’affaires actuellement en poste.

Selon le chef de la diplomatie canadienne, les édifices abritant plusieurs ministères du gouvernement libanais ont été lourdement endommagés à la suite de l’explosion, rendant le travail de reconstruction plus complexe dans la capitale.

« Les images de la déflagration ont choqué l’esprit de tous les Canadiens. On se rend compte avec les reportages de l’ampleur de la situation et évidemment des dégâts et de la crise humanitaire », a-t-il dit.