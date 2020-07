(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a martelé jeudi en comité que WE Charity (Mouvement UNIS, en français) n'avait pas eu de traitement préférentiel, qu'il n'avait joué absolument aucun rôle dans la recommandation de l'organisme de bienfaisance qui avait été sélectionné pour gérer le programme de bourses de bénévolat étudiant.

Mélanie Marquis

La Presse

« L’organisme UNIS n’a pas reçu de traitement de faveur. Ni de moi ni de qui que ce soit d'autre [...] Ni moi, ni mon personnel avons tenté de dicter ou d’influencer la recommandation émise par la fonction publique concernant l’organisme UNIS », a-t-il déclaré jeudi après-midi par visioconférence en direct de sa demeure de Rideau Cottage, à Ottawa.

Il a assuré qu'il avait même remis en question la suggestion des fonctionnaires, sachant que « des questions allaient être soulevées en raison des liens avec [sa] famille » et WE Charity, et qu'il avait donc demandé que les vérifications nécessaires soient effectuées pour s'assurer que la conclusion de la fonction publique soit la bonne.

Et pour s'assurer que ce choix de cet organisme proche de sa famille soit le bon, il a affirmé avoir retardé la décision du conseil des ministres en attendant d'obtenir cette garantie. Le chef libéral a de nouveau présenté ses excuses de ne pas s'être récusé des discussions du cabinet sur cet enjeu.

Le premier ministre a également soutenu qu'avant le 8 mai, il ignorait que WE Charity avait été retenu pour administrer le programme de bourse et non Service jeunesse Canada. « La fonction publique a recommandé l’organisme UNIS et je n’ai absolument rien fait pour influencer cette recommandation », a-t-il tranché.

Était-il au courant que sa mère Margaret et son frère Alexandre avaient touché, à eux deux, des centaines de milliers de dollars pour leur participation à certains des événements de l'organisme des frères Craig et Marc Kielburger ? À cette question, Justin Trudeau a répondu non.

Et d'ailleurs, il a tenu à souligner ceci : « Je ne suis pas ami avec les Kielburger ».

Voyages de Morneau : Trudeau ne savait pas

Le premier ministre se retrouve sur le gril parlementaire en raison de l'octroi de ce contrat sans appel d'offres pour la gestion d'un programme dont la facture aurait pu atteindre 912 millions de dollars. Il devait y rester une heure, mais juste avant le début de l'exercice, on a appris qu'il y serait plutôt 90 minutes.

Son ministre des Finances, Bill Morneau, avait lâché une bombe devant le même comité la semaine dernière en révélant qu'il avait omis de rembourser 41 366 $ à WE Charity pour deux voyages familiaux au Kenya et en Équateur, en 2017 (le grand argentier a fait le voyage en Équateur, mais pas au Kenya).

Invité à dire s'il était au courant de ces déplacements, Justin Trudeau a nié. Il savait, en revanche, que l'une des filles du ministre des Finances, Clare, avait des liens avec l'organisme de bienfaisance, mais pas que l'autre, Grace Acan, travaillait à contrat pour WE.

L'opposition conservatrice, qui veut voir une tête rouler, s'est demandé si quelqu'un allait en effet écoper. « Quelqu'un devrait rendre des comptes... qui va être tenu responsable ? Quel ministre allez-vous congédier ? », a insisté le député Michael Barrett.

Ambiance tendue

Le chef conservateur Andrew Scheer a prévenu jeudi matin en conférence de presse à Regina, en Saskatchewan, que son parti n’allait pas lâcher le morceau, et il a de nouveau invité les élus libéraux mécontents de la façon dont cette affaire s’est jouée à se faire entendre. Son parti a aussi publié une liste de questions auxquelles Justin Trudeau doit fournir des réponses.

Peu avant le début de la séance, le député conservateur Pierre Poilievre a cherché à semer un doute sur la partialité du président du comité, le libéral Wayne Easter. « Imaginez la pression à laquelle le président libéral Wayne Easter subit pour voler au secours de [Justin] Trudeau pendant l’audience », a-t-il écrit sur Twitter.

Les deux hommes avaient eu une prise de bec mardi lors de la comparution des cofondateurs de WE Charity, les frères Craig et Marc Kielburger. Face au refus de Pierre Poilievre de laisser aux témoins l’occasion de répondre aux questions, le président était allé jusqu’à menacer de suspendre la réunion.

Malgré les nombreuses interruptions dont ils ont fait l’objet, les frères Kielburger ont fourni quelques nouveaux éléments d’information. Ils ont notamment révélé qu’en plus de payer des cachets de plusieurs centaines de milliers de dollars pour leurs discours à des événements de WE, Margaret Trudeau, la mère du premier ministre, l’organisation a épongé 678 994 $ en dépenses liées à ses 28 allocutions, et 25 326 $ pour sept participations de Sophie Grégoire Trudeau, la femme de Justin Trudeau.

Le témoignage d’un premier ministre devant un comité parlementaire est très rare. Le dernier remonte à 2006, alors que Stephen Harper s’était présenté devant un comité sénatorial pour discuter de son projet de réforme de la chambre haute – un contexte donc fort différent de celui de jeudi.

La cheffe de cabinet Katie Telford succédera à Justin Trudeau.

Impact sur les intentions de vote

L’affaire WE Charity a fait dégringoler la cote de popularité du gouvernement libéral et celle du premier ministre Justin Trudeau, selon ce que démontre un sondage de la firme Abacus qui a été rendu public jeudi.

Les intentions de vote pour les libéraux ont chuté de 6 points de pourcentage depuis le 20 juin dernier, passant de 40 % à 34 %. La glissade ne profite cependant pas forcément aux conservateurs, qui ont vu leurs intentions demeurer stables, passant de 29 % à 30 % pour la même période.

La saga a aussi nui à l’image de Justin Trudeau : les impressions négatives à son égard ont grimpé de 5 points de pourcentage, et pour la première fois depuis plusieurs mois, un plus grand nombre de personnes ont une mauvaise image du premier ministre plutôt qu’une perception positive.

Le coup de sonde d’Abacus a été mené auprès de 1500 personnes du 27 au 29 juillet. S’il s’était agi d’un échantillon probabiliste, il comporterait une marge d’erreur de 2,6 %, 19 fois sur 20.

L’affaire WE Charity en quelques dates

- 5 avril 2020 : Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Finances Bill Morneau ont un échange au téléphone. Ils discutent des façons de venir en aide aux étudiants, dont les perspectives d’emploi d’été ont été affectés par la pandémie.

- 9 avril 2020 : L’organisme de bienfaisance WE Charity (Mouvement UNIS en français), qui avait été contacté par le bureau du ministre Morneau deux jours plus tôt, envoie une proposition non sollicitée au gouvernement concernant un programme d’entrepreneuriat étudiant.

- 21 avril 2020 : Une proposition formelle est envoyée par WE Charity. Le ministre des Finances approuve les paramètres de la création de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE). Le premier ministre Trudeau annonce sa mise sur pied prochaine en conférence de presse le lendemain.

- 22 mai 2020 : Le conseil des ministres approuve la création du programme de bourses, dont la responsabilité est confiée à la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse Bardish Chagger. Le premier ministre Trudeau et le ministre Morneau sont présents lors des discussions et de l’approbation de la BCBE.

- 25 juin 2020 : À Rideau Cottage, Justin Trudeau annonce les détails du programme. Un document d’information gouvernemental mentionne le rôle qui reviendra à WE Charity dans sa mise en oeuvre. Dans les jours suivants, des critiques font surface en raison des liens entre le premier ministre et sa famille avec l’organisation.

- 3 juillet 2020 : La controverse ne cessant de prendre de l’ampleur, UNIS annonce son retrait du projet « à contrecœur ». Le même jour, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique annonce l’ouverture d’une enquête sur Justin Trudeau.

- 9 juillet 2020 : Le média indépendant Canadaland et CBC rapportent que des membres de la famille du premier ministre ont touché de généreux cachets pour leur participation à des événements de WE Charity : 250 000 $ dans le cas de Margaret Trudeau, sa mère, et 32 000 $ pour Alexandre Trudeau, son frère.

- 10 juillet 2020 : Le média indépendant Canadaland et CBC rapportent que la famille de Bill Morneau a aussi des liens très étroits avec l’organisme. Ses deux filles y sont impliquées. La première, Clare, a livré trois discours lors de Journées WE Charity, sans toutefois être rémunérée, tandis que la seconde, Grace Acan, est une employée contractuelle depuis août 2019.

- 13 juillet 2020 : Justin Trudeau et Bill Morneau s’excusent de ne pas s’être récusés des discussions du cabinet sur WE Charity, plaidant tous les deux avoir commis une erreur qu’ils regrettent.

- 16 juillet 2020 : La ministre Bardish Chagger indique dans son témoignage au comité des finances qu’UNIS aurait pu toucher jusqu’à 43,5 millions pour livrer le programme, et non 19,5 millions comme il avait été affirmé auparavant. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique annonce l’ouverture d’une enquête sur Bill Morneau.

- 22 juillet 2020 : Devant le comité des finances, le ministre Morneau annonce qu’il a omis de payer 41 366 $ en dépenses pour deux voyages que des membres de sa famille et lui-même ont faits avec WE Charity en 2017 au Kenya et en Équateur. Il a envoyé un chèque à WE Charity peu avant sa comparution.

- 28 juillet 2020 : Les cofondateurs de WE Charity, Craig et Marc Kielburger, témoignent devant le comité permanent des finances. Ils plaident que l’organisme n’aurait pas fait un sou avec le contrat, et que leurs liens politiques avec le clan Trudeau n’avaient rien à voir avec le fait qu’ils aient obtenu le mandat. Marc affirme aussi que le programme aurait coûté entre 200 et 300 millions au trésor public, et non 912 millions.

- 30 juillet 2020 : Le premier ministre Justin Trudeau et sa cheffe de cabinet Katie Telford comparaissent au comité permanent des finances.