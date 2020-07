(Ottawa) Le projet d’une nouvelle organisation médiatique d’accueillir les quatre candidats à la direction du Parti conservateur du Canada pour un débat mercredi soir est en plein désarroi après que deux des candidats se furent désistés.

La Presse canadienne

Leslyn Lewis a annoncé mercredi, après avoir consulté son médecin, qu’elle serait incapable de se présenter en raison d’une infection de l’oreille, bien qu’elle ait été diagnostiquée négative à la COVID-19.

Peu de temps après, Peter MacKay a déclaré qu’il n’irait pas non plus, affirmant que ce n’était pas juste si seulement trois des quatre candidats étaient sur scène, et a demandé que l’évènement soit reporté.

L’évènement est organisé par la toute nouvelle « Independent Press Gallery of Canada », dirigée par Candice Malcolm, chroniqueuse et analyste conservatrice.

L’organisation a été créée cette année. Les journalistes qui souhaitent y adhérer doivent signer une déclaration selon laquelle ils n’accepteront aucun financement gouvernemental.

Dans un communiqué, l’organisation affirme que le débat aura tout de même lieu mercredi soir avec les deux candidats toujours disposés à y participer, Erin O’Toole et Derek Sloan, mais dans une forme différente de ce qui était prévu au départ.

Le Parti conservateur a tenu deux débats officiels à la direction en juin, et les quatre candidats étaient présents.