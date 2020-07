(Ottawa) L’ex-présidente du conseil d’administration du Mouvement UNIS, Michelle Douglas, dit avoir démissionné de son poste le 27 mars dernier après avoir été tenue dans l’ombre sur des centaines de mises à pied au sein de l’organisation au début de la pandémie.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Mme Douglas, une ancienne militaire et membre de la fonction publique à la retraite, dit avoir été impliquée au sein d’UNIS, anciennement « Free the Children », pendant 15 ans. Elle se prononçait à titre personnel devant un comité de la Chambre des communes mardi midi, dans le cadre d’une enquête parlementaire sur un programme de bourses pour le bénévolat étudiant.

« Je ne pouvais pas faire mon travail », a-t-elle offert en guise d’explication pour son départ précipité à la tête du conseil d’administration.

Mme Douglas dit avoir tenté d’obtenir des preuves ou des explications de la part de l’équipe de direction pour justifier les mises à pied massives, sans succès. Elle dit avoir donné un ultimatum à la direction lors d’une rencontre ad hoc le 23 mars dernier, mais la rencontre se serait terminée de manière « abrupte », selon ses dires.

Deux jours plus tard, l’un des cofondateurs de l’organisation UNIS, Craig Kielburger, aurait demandé qu’elle démissionne. Elle a décidé de céder sa place le 27 mars et dit n’avoir pas eu connaissance des discussions entourant le programme de bénévolat mis sur pied par le gouvernement fédéral.

Mme Douglas a précisé que cette décision avait été difficile pour elle et a salué le travail du conseil d’administration qu’elle a dirigé pendant plus d’une décennie.

Les frères Craig et Marc Kielburger, qui ont contribué à la fondation de l’organisation il y a deux décennies, doivent s’entretenir avec des députés du comité des finances après le témoignage de Mme Douglas. Leur témoignage doit durer pas moins de quatre heures.

Dans une déclaration la semaine dernière, les frères ont dit avoir accepté de témoigner pour rétablir les faits au sujet de leur participation à la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

UNIS a renoncé à administrer le programme au début du mois de juillet, au milieu d’une controverse sur l’attribution par les libéraux d’un contrat à l’organisation malgré ses liens étroits avec le premier ministre Justin Trudeau.

La controverse n’a fait que s’aggraver depuis, alors que le commissaire fédéral à l’éthique a lancé des enquêtes sur M. Trudeau et sur le ministre des Finances, Bill Morneau, en lien avec leur implication dans les décisions du cabinet.

Des membres de la famille de M. Trudeau ont reçu des honoraires pour leur participation à des évènements d’UNIS. Le ministre des Finances a quant à lui admis la semaine dernière qu’il venait de rembourser à l’organisation plus de 41 000 $ pour des voyages parrainés par UNIS faits par lui et sa famille il y a trois ans.

Lors de son témoignage, Mme Douglas a révélé que l’organisation UNIS ne paie pas les conférenciers invités lors des journées UNIS (« WE Days », en anglais). Elle n’a pas pu se prononcer sur les cas précis des membres de la famille du premier ministre.

M. Trudeau et sa principale conseillère, la chef de cabinet Katie Telford, doivent témoigner jeudi au sujet du programme et de l’entente avec UNIS.

Le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant devait être déployé avant l’été et verser aux participants jusqu’à 5000 $ en fonction du nombre d’heures de bénévolat effectué avant le début octobre.

UNIS devait administrer le programme et mettre les jeunes en contact avec des offres de bénévolat par le biais d’une plateforme en ligne qui aurait également versé à UNIS des frais de 43,5 millions pour jusqu’à 40 000 placements.

Une copie de contrat déposée au comité cette semaine indiquait que le gouvernement fédéral ne prévoyait dépenser que 500 millions en bourses, même si les libéraux ont vanté le programme en le disant doté d’un budget de 912 millions.

Lorsque l’organisation s’est retirée de l’entente, elle a dit que les choses étaient en grande partie en place pour que la fonction publique fédérale l’administre.

Cependant, des problèmes sont apparus avec ce que UNIS a mis en place et le gouvernement n’a pas encore annoncé de calendrier pour permettre aux étudiants d’accéder au programme.