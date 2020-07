Au tour d’Andrew Scheer d’inviter Justin Trudeau à tirer sa révérence.

Mélanie Marquis

La Presse

Le chef par intérim de l’opposition officielle l’a annoncé en conférence de presse dans ses terres à Regina, vendredi matin, jugeant que le premier ministre n’a plus l’autorité morale de gouverner en raison de l’affaire UNIS.

Il ajoute ainsi sa voix à celle du Bloc québécois, où l’on exhorte Justin Trudeau à céder les rênes de l’État.

Le leader conservateur a par ailleurs écarté l’option de renverser le gouvernement libéral minoritaire, ne disposant pas des outils nécessaires — et vraisemblablement pas non plus des appuis requis des autres formations politiques à Ottawa.

Il a, en fait, signalé que la décision se retrouvera entre les mains d’un autre. « Ce sera une décision pour le prochain chef », a affirmé Andrew Scheer, dont le successeur à la barre du parti sera annoncé à la fin août.

Entre-temps, il a exhorté les députés libéraux frustrés par l’affaire UNIS à se manifester.

Les conservateurs ont aussi réclamé cette semaine la démission du ministre des Finances Bill Morneau, après que ce dernier eut annoncé avoir fait un chèque de 41 366 $ à UNIS pour rembourser les frais associés à deux voyages familiaux remontant à 2017, et pour lesquels il a dit avoir omis de faire ce paiement.

Le premier ministre Trudeau a assuré avoir encore confiance en la capacité du grand argentier à gérer les finances du pays. Plusieurs ministres ont également pris la défense de leur collègue de cabinet, jeudi et vendredi.