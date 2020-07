(Ottawa) Au lendemain du témoignage explosif du ministre des Finances en comité parlementaire, le Parti conservateur demande officiellement sa démission.

Mélanie Marquis

La Presse

Le député conservateur Pierre Poilievre s’est insurgé des révélations faites par Bill Morneau mercredi, et il a clairement signalé qu’il ne croyait pas que ce dernier puisse avoir oublié les frais liés à deux voyages familiaux de 41 000 $ qui avaient été épongés par le Mouvement UNIS (WE Charity).

Il lui apparaît inacceptable que le grand argentier demeure en poste en raison des accrocs éthiques que l’élu lui a reprochés en conférence de presse à Ottawa. Et si le ministre Morneau refuse de partir de son propre chef, Justin Trudeau doit lui montrer la porte, a insisté le député Poilievre.

Le premier ministre a accordé son vote de confiance à Bill Morneau mercredi : celui-ci « a été franc et direct avec le comité et transparent avec les Canadiens », et « il continue de faire ce travail sur lequel les Canadiens comptent », a-t-on déclaré chez Justin Trudeau.

L’opposition officielle tentera-t-elle de faire tomber le gouvernement minoritaire ? Pierre Poilievre n’est pas allé jusque là, plaidant que le caucus allait se pencher là-dessus, et signalant que sa formation allait utiliser « tous les outils parlementaires » pour faire en sorte que le gouvernement rende des comptes.

L’un de ces outils consiste à poursuivre les enquêtes en comité parlementaire. La semaine prochaine, on aura droit aux témoignages fort attendus de Justin Trudeau lui-même, de sa chef de cabinet Katie Telford, ainsi que ceux des frères Craig et Marc Kielburger, cofondateurs du Mouvement UNIS.

Les conservateurs n’en sont par ailleurs pas à demander à Justin Trudeau qu’il démissionne. « Je ne m’y objecterais certainement pas », a toutefois lancé Pierre Poilievre en boutade, qualifiant le premier ministre et son ministre des Finances de « machines à briser les lois ».

Dans le camp bloquiste, on réclame depuis quelques jours que le premier ministre cède les commandes de l’État à sa vice-première ministre Chrystia Freeland en attendant que la lumière soit faite sur le scandale UNIS, qui a plongé les libéraux dans la tourmente.