WE Charity : le ministre Morneau rembourse plus de 40 000 $ pour un voyage

(Ottawa) Le ministre des Finances Bill Morneau a fait parvenir aujourd’hui un chèque d’une valeur de 41 000 $ à WE Charity pour rembourser des dépenses de voyage qui avaient été couvertes par l’organisation.

Mélanie Marquis

La Presse

Ces dépenses avaient été épongées par l’organisation dans le cadre d’un voyage que Bill Morneau a fait en compagnie de sa famille en Afrique, a-t-il annoncé dans sa déclaration d’ouverture devant le comité des finances, où il comparaît mercredi pour répondre aux questions des députés qui se penchent sur les détails entourant l’affaire WE Charity.

« C’était une dépense dont je n’étais pas au courant », a-t-il argué en répondant aux questions du député conservateur Pierre Poilievre, qui a sursauté en apprenant que le grand argentier avait sorti son chéquier la journée même de son témoignage en comité. « Vous ne le saviez pas ? », a lancé l’élu, ironisant sur cette « épiphanie » du ministre des Finances.

« C’était une erreur », s’est repenti à maintes reprises le ministre Morneau, qui a par ailleurs ajouté que sa famille avait fait deux dons de 50 000 $ à WE Charity, l’un en avril 2018, et un autre plus récemment, en juin 2020.

Les deux filles du grand argentier ont des liens avec UNIS. L’une d’elles, Clare, a prononcé trois discours lors de trois événements, sans toutefois être rémunérée, tandis que l’autre, Grace Acan, est employée contractuelle au sein de l’organisme de bienfaisance.

Le ministre Morneau a de nouveau présenté ses excuses de ne pas s’être récusé des discussions sur l’octroi de ce contrat consistant à administrer un programme de bourses de bénévolat étudiant d’une valeur de 912 millions de dollars, qui aurait pu permettre à UNIS d’empocher jusqu’à 43,5 millions de dollars.

L’entente a finalement été annulée en raison de la controverse.

WE nie avoir partagé des informations avec le PLC

Avant que Bill Morneau ne s’exprime, la recherchiste et auteure Vivian Krause, également collaboratrice occasionnelle au National Post, a affirmé aux députés qu’elle soupçonnait UNIS d’avoir partagé des données personnelles avec des entreprises ainsi qu’avec le Parti libéral du Canada (PLC).

Elle a cependant concédé qu’elle ne disposait pas de preuves pour appuyer ses dires.

L’organisme de bienfaisance a catégoriquement nié. « Non. Ceci est totalement incorrect. Nous n’avons jamais partagé d’informations personnelles avec le Parti libéral du Canada ou avec n’importe quel autre parti politique, de quelque manière que ce soit », a-t-on écrit dans un courriel envoyé à La Presse.

Le PLC n’a pas encore répondu aux demandes de précision de La Presse.

Les libéraux malmenés en Chambre

Pour une deuxième journée consécutive, les partis d’opposition ont cuisiné les libéraux sur l’affaire UNIS pendant la période des questions à la Chambre des communes.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a persisté à réclamer de Justin Trudeau qu’il cède les rênes de l’État à sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, estimant que le premier ministre n’a pas « l’espace mental » requis pour gérer à la fois cette controverse et la crise de la COVID-19.

« Je ne voudrais pas que le député fasse des jugements sur l’espace mental dont je dispose », lui a répondu son interlocuteur, piqué au vif.