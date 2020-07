(Ottawa) Le ministre des Finances, Bill Morneau, comparaîtra mercredi devant un comité de la Chambre des communes qui étudie un contrat, maintenant annulé, accordé à l’organisme UNIS pour qu’il gère un programme de bénévolat étudiant.

La Presse canadienne

M. Morneau s’est excusé de ne pas s’être retiré des discussions du cabinet et du vote sur l’entente, étant donné que ses filles ont des liens avec UNIS — dont une qui travaille dans l’administration de l’organisation.

Il sera interrogé mercredi sur l’accord avorté qui aurait permis à UNIS de recevoir plus de 43,5 millions pour superviser un programme doté d’un budget allant jusqu’à 912 millions.

M. Morneau, tout comme le premier ministre Justin Trudeau, fait l’objet d’une enquête de la part du commissaire à l’éthique pour de possibles violations des règles sur les conflits d’intérêts.

Mardi, le plus haut fonctionnaire du Canada a déclaré qu’il ne pouvait s’imaginer que le ministre des Finances et le premier ministre puissent être absents des discussions sur un programme aussi vaste et aussi coûteux que la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Le programme proposait de verser aux étudiants jusqu’à 5000 $ pour leurs frais de scolarité en fonction du nombre d’heures de bénévolat effectuées.

Les libéraux ont dit que la fonction publique non partisane avait recommandé UNIS pour le contrat, car c’était la seule organisation au pays à pouvoir administrer un programme aussi rapidement et aussi largement que ce que le gouvernement voulait.

Au début juillet, l’organisation a remis le contrôle du programme au gouvernement dans la foulée de la controverse sur ses liens avec Justin Trudeau. L’organisation a déjà versé des honoraires à la mère et au frère du premier ministre.