(Ottawa) Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a persisté à nier les allégations d’inconduite sexuelle dont il a fait l’objet cette semaine, ajoutant qu’il avait été précipité dans « un enfer ».

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

« Je suis fait fort, mais c’est difficile », a-t-il dit au cours d’une brève conférence de presse, flanqué de sa conjointe Nancy Déziel et d’une députée.

« Je n’ai jamais eu les comportements qui me sont prêtés. Jamais, jamais je n’aurais posé de tels gestes. C’est profondément contraire à tout ce que je suis. J’en serais incapable », a dit le chef bloquiste. « Je ne suis pas la personne que ce récit invente. »

Mardi, une page Facebook a publié des allégations anonymes selon lesquelles M. Blanchet aurait embrassé une femme sans son consentement et tenté d’inciter une relation sexuelle, en 1999, lors d’une soirée de lancement pour un album de la chanteuse Isabelle Boulay. Les faits présumés se seraient déroulés alors qu’il était gérant du chanteur Éric Lapointe.

Mercredi, Yves-François Blanchet avait nié une première fois ces allégations.

Ce dimanche, il a affirmé qu’il était « vraisemblable » qu’il ait participé au lancement en question, mais que les faits qui lui sont reprochés sont une pure invention. « Vous ne trouverez personne pour accréditer une pareille allégation », a-t-il dit. « On ne peut pas demander à une victime d’allégation d’expliquer un récit qui ne s’est jamais produit. »

Appui unanime du caucus

En avant-midi, les 31 députés du Bloc québécois se sont rangés derrière leur chef par le biais d’une déclaration écrite envoyée aux médias.

« Yves-François Blanchet est un homme intègre, honnête et résolu à servir les intérêts des Québécoises et des Québécois. Nous sommes convaincus que les allégations anonymes faites contre lui sont fausses et nous le soutenons sans hésitation », affirment-ils.

« Le Bloc québécois est un défenseur acharné de la société de droit et travaille, depuis sa fondation, à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes du Québec. C’est ce pour quoi nous avons été élus et c’est ce que nous continuerons à faire avec notre chef, Yves-François Blanchet », ont-ils ajouté.

– Avec La Presse canadienne