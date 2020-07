« J’aurais dû me retirer des discussions et je le n’ai pas fait », a lancé Justin Trudeau en conférence de presse à Rideau Cottage, lundi.

(Ottawa) Le premier ministre a reconnu lundi qu’il avait erré en ne se récusant pas des discussions du cabinet sur le contrat qui avait été confié à WE Charity vu l’étroitesse des liens entre sa famille et l’organisme de bienfaisance.

Mélanie Marquis

La Presse

« J’aurais dû me retirer des discussions et je le n’ai pas fait », a lancé Justin Trudeau en conférence de presse à Rideau Cottage, lundi. « C’était mon erreur, et je m’en excuse profondément. […] Je suis déçu de moi-même », a-t-il ajouté, disant regretter que cette affaire ait porté ombrage à l’objectif du programme de bourses de bénévolat étudiant mis sur pied dans le contexte de la COVID-19.

L’organisme caritatif WE, Mouvement UNIS en français, avait été choisi par le gouvernement libéral sans appel d’offres pour administrer un programme de bourses de 900 millions de dollars, un contrat qui lui aurait rapporté 19,5 millions. Il s’en est finalement retiré vu la controverse que cela avait suscité, et depuis, on a appris que la mère, le frère et la femme de Justin Trudeau ont touché près de 300 000 $ en cachets pour leur participation à certaines activités de Mouvement UNIS.

À cela s’ajoute le fait que les deux filles du ministre des Finances, Bill Morneau, ont aussi des liens avec l’organisation. Plusieurs membres du cabinet sont aussi proches de Mouvement UNIS, dont le ministre des Ressources naturelles Seamus O’Regan et la chef de cabinet du gouvernement, Katie Telford, qui ont aidé à amasser environ 400 000 $ pour l’organisme avant que les libéraux ne soient au pouvoir, selon un article du Globe and Mail.

L’opposition poursuit son offensive

Les conservateurs continuent de réclamer des comptes au gouvernement Trudeau. Après avoir demandé une enquête du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sur le premier ministre et sur son ministre des Finances ainsi qu’une investigation criminelle de la Gendarmerie royale du Canada, entre autres, ils ont exigé lundi une rencontre d’urgence du comité parlementaire de l’éthique.

Au Sénat également, on s’active dans le camp conservateur : le leader de l’opposition à la chambre haute, Don Plett, a écrit au président de l’institution pour réclamer un rappel des sénateurs. « Ce dossier scandaleux est exactement le genre de situation où le Sénat doit s’impliquer et agir comme frein aux pouvoirs extraordinaires du premier ministre Trudeau », a-t-il écrit dans la lettre que La Presse a pu consulter.

Il veut voir comparaître devant un comité plénier une flopée de ministres ayant des liens avec WE Charity, dont le premier ministre et son ministre des Finances, et la chef de cabinet Katie Telford. Le sénateur Plett propose aussi d’entendre les témoignages de la mère, du frère et de la femme de Justin Trudeau ainsi que les cofondateurs de l’organisme de bienfaisance, les frères Mark et Craig Kielburger.

Dimanche, le député Pierre Poilievre a signalé qu’il inclurait le nom de Justin Trudeau sur la liste des témoins qu’il veut entendre au comité permanent des Finances, où l’on se penchera sur cette affaire. Au Nouveau Parti démocratique (NPD), on a confirmé à La Presse lundi que l’on appuyait la démarche. Le Bloc québécois n’a pas encore fait part de ses intentions à cet égard.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet est celui qui est allé le plus loin dans sa réaction ; il a exhorté le premier ministre à céder les rênes de l’État pour les confier à la vice-première ministre Chrystia Freeland, le temps que la lumière soit faite.

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion, a confirmé qu’il ferait enquête afin de déterminer si Justin Trudeau a contrevenu aux articles 7 et 21 de la Loi sur les conflits d’intérêts. Le processus d’investigation de l’agent indépendant du Parlement s’échelonne sur une période de sept mois, en moyenne.