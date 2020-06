(Ottawa) Justin Trudeau ferme encore une fois la porte à une intervention politique dans le dossier d’extradition de la directrice financière de la société chinoise Huawei, Meng Wanzhou.

Mélanie Marquis

La Presse

En conférence de presse à Rideau Cottage, jeudi, le premier ministre a de nouveau écarté l’option. Il a réitéré que conclure une telle entente enverrait le signal que les régimes peuvent exercer des pressions politiques en interpellant des Canadiens de manière aléatoire, ce qui mettrait en danger tous les Canadiens à l’avenir.

Des juristes et des anciens parlementaires ont écrit une lettre ouverte au premier ministre pour l’inviter à intervenir afin de mettre fin au processus d’extradition vers les États-Unis qui vise Meng Wanzhou, et ce, afin de permettre au Canada de ne plus avoir les mains liées dans sa relation devenue épineuse avec la Chine.

« Je suis totalement en désaccord avec ces Canadiens distingués », a tranché Justin Trudeau.

La directrice financière de la compagnie de télécommunications chinoise proche du régime de Xi Jinping a été arrêtée à Vancouver le 1er décembre 2018, à la demande de Washington. Quelques jours plus tard, en Chine, l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor étaient arrêtés. Ils ont été formellement accusés d’espionnage vendredi dernier.

PHOTO DON MACKINNON, AGENCE FRANCE-PRESSE Meng Wanzhou

Selon les signataires de cette missive datée du 23 juin, tant et aussi longtemps que la femme d’affaires sera assignée à domicile, les deux Michael resteront sous les verrous en Chine. Parmi les personnes qui font cette analyse figurent l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, les ex-ministres des Affaires étrangères Lloyd Axworthy et Lawrence Cannon, et l’ancien ministre de la Justice Allan Rock.

Se basant sur un avis juridique produit par Brian Greenspan, ils arguent également que le ministre de la Justice et procureur général du Canada peut intervenir dans le dossier immédiatement, sans attendre la toute fin des procédures judiciaires. Il en a le pouvoir en vertu de la Loi sur l’extradition, font-ils valoir dans la lettre.

Le ministère de la Justice n’a pas voulu commenter l’avis juridique élaboré par Brian Greenspan.

« Selon la politique en vigueur, les pouvoirs du ministre ont été confiés à ses fonctionnaires délégués jusqu’à la fin de l’étape judiciaire de l’extradition, ce qui lui permet de conserver son objectivité pour la prochaine étape du processus d’extradition. Si le juge d’extradition ordonne l’incarcération, le ministre doit décider personnellement s’il ordonne une remise ou une libération. Il le fait en bénéficiant de l’avis du juge d’extradition sur la suffisance des preuves », a déclaré un porte-parole, Ian McLeod.

Le régime chinois, pour sa part, a réagi à l’avis juridique en signalant qu’il serait peut-être enclin à libérer Michael Kovrig et Michael Spavor si Meng Wanzhou recouvrait sa liberté. « Cela pourrait laisser place à une résolution en ce qui a trait à la situation des deux Canadiens », a suggéré Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.