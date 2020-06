Kenney veut un référendum sur la péréquation

(Edmonton) Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a fait part de ses intentions de déclencher un référendum pour obtenir d’Ottawa une entente plus équitable en matière de paiements de péréquation, et d’explorer la possibilité de couper les liens avec la Gendarmerie royale du Canada et de quitter le Régime de pensions du Canada.