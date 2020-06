Erin O’Toole et Peter MacKay

Si tous les candidats à la direction du Parti conservateur ont dénoncé le racisme, mais tous ne croient pas en son caractère systémique.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

En fait, seul Peter MacKay a clairement prononcé ces mots lors du seul débat en anglais, en réponse à une question vidéo d’un jeune homme originaire d’Ottawa.

« Nous devons reconnaître que le racisme systémique existe », a déclaré M. MacKay, notant les nombreux défis auxquels font face les communautés autochtones au Canada.

Il a ajouté qu’il faut prendre le temps d’écouter les personnes qui ont été victimes de racisme.

Derek Sloan a dit qu’il y a du racisme et des personnes racistes au Canada, mais que le Canada n’est pas un pays raciste.

Il a pointé du doigt la loi québécoise sur la laïcité, qui constitue une « violation des droits des minorités » à son avis, notant que peu au sein du parti osent la dénoncer pour ne pas déplaire au Québec.

Leslyn Lewis a plutôt critiqué le premier ministre Justin Trudeau, qui a posé un genou par terre lors d’une manifestation antiraciste.

« Déposer le genou n’est qu’un symbole. S’il veut faire quelque chose pour faire de ce pays un meilleur endroit où vivre, il peut le faire », a-t-elle argué.

Erin O’Toole, de son côté, a dit que les conservateurs ne devraient avoir aucune tolérance envers la discrimination sous toutes ses formes.

Les deux meneurs de la course ont connu quelques prises de bec pendant le débat en anglais, mais elles ont été moins nombreuses que la veille, lors du débat en français.

M. O’Toole s’est présenté comme un « vrai bleu » prêt à accueillir les différentes mouvances au sein du parti et a accusé M. MacKay d’avoir divisé les conservateurs.

« Nous devons unir. C’est ce que j’amènerai comme chef », a-t-il dit.

M. MacKay a brandi son passé comme cofondateur du Parti conservateur moderne aux côtés de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

Mme Lewis et M. Sloan, de leur côté, ont de leur côté promis de faire une plus grande place aux conservateurs sociaux qui remettent en doute le droit à l’avortement.

Les membres du Parti conservateur ont jusqu’au 21 août pour voter par correspondance pour le candidat de leur choix.