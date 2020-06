(Ottawa) Sous pression depuis des semaines, le gouvernement fédéral flanche ; il précisera finalement dans un peu moins d'un mois dans quel état se trouvent les finances publiques.

Mélanie Marquis

La Presse

«À mesure qu’on commence à reprendre certaines activités, beaucoup de gens se demandent à quoi s’attendre au cours des prochains mois et ce que la crise veut dire pour notre économie.

C’est donc pourquoi on annonce aujourd’hui que notre gouvernement va publier un portrait de l’économie et des finances publiques le 8 juillet prochain à la Chambre des communes», a déclaré Justin Trudeau, mercredi.

«Ça va nous donner une mise à jour sur l’économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d’autres pays et sur ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’avenir», a-t-il enchaîné lors de son allocution quotidienne à Rideau Cottage.

Au même lutrin, il y a une semaine environ, il justifiait le refus de déposer un tel document en arguant que la situation était encore «extrêmement incertaine», et qu'il était donc difficile de prédire ce qui pourrait se passer «dans un mois ou deux».

Son ministre des Finances, Bill Morneau, tenait le même genre de propos depuis des semaines, mais au début de la semaine, il a signalé en comité sénatorial qu’un contingent de fonctionnaires de son ministère planchait sur divers scénarios qui pourraient lui permettre de dresser un bilan de santé de l’économie

Le dépôt du budget fédéral devait avoir lieu le 30 mars dernier, mais il n'a jamais eu lieu, les travaux du Parlement ayant été suspendus en raison de la pandémie de la COVID-19. La dernière mise à jour économique remonte à décembre 2019, et le dernier budget fédéral, à mars 2019.

Le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, priait aussi le gouvernement libéral d’ouvrir les livres pour avoir davantage de clarté. En faisant le bilan des milliards de dépenses annoncées depuis le début de la crise, l’agent indépendant du Parlement a chiffré le déficit à environ 260 milliards de dollars.

«En plein été! Bravo champion!»

En conférence de presse au parlement, mercredi, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a dit regretter que les libéraux aient choisi d’ouvrir les livres « au beau milieu de l’été », ce qui « donne fortement l’impression » qu’ils ont des « choses à cacher ».

Le leader bloquiste espère que le Parlement sera rappelé afin que le dépôt du document se fasse en bonne et due forme. Il est lui-même prêt à « laisser de côté son barbecue » pour rentrer sur la colline du Parlement à Ottawa pour faire le travail.

Dans le camp conservateur, Gérard Deltell s’est offusqué du moment choisi pour dévoiler le portrait des finances publiques.

« En plein été ! Bravo champion ! Terre-Neuve a pu le faire le 4 juin. La Saskatchewan a pu déposer un budget le 15 juin. Le Québec publiera une mise à jour le 19 juin. Pourquoi le gouvernement Trudeau ne le fera que dans un mois… en plein été ? », a-t-il écrit sur Twitter.